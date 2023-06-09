09.06.2023, 18:18
В Вильяндимаа пропала 15-летняя девушка. Она ушла из больницы
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летней Марии, которая сегодня покинула Вильяндискую больницу.
Девушка вышла из больницы сегодня около 12 часов дня и больше туда не вернулась.
Полиция связалась с родственниками Марии и проверила возможные места, где могла бы находиться девушка, но пока ее не нашли.
Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну.
Рост девушки 161 сантиметр, у нее светлые волосы до плеч. При выходе из больницы Мария была одета в черную толстовку, зеленые спортивные штаны и кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Марию или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.