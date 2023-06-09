Руководитель Terminal Oil о подозрениях к Olerex: Эстония маленькая, недавний инцидент совсем не удивил

Обвинения в адрес Olerex не стали неожиданностью для члена правления Terminal Oil Райдо Раудсеппа. Он сказал, что этот вопрос рассматривался в течение многих лет. „Удивительно, что реакция на это заняла так много времени“.

„Несколько лет назад на рынке начала складываться ситуация, когда один из участников рынка имел неоправданное преимущество на рынке оптовой продажи - цена была намного выгоднее, чем у других более крупных участников рынка“, - объяснил Раудсепп предысторию. Он добавил, что в такой ситуации возникает вопрос, как такое возможно, ведь закупки на мировом рынке относительно одинаковы для всех продавцов топлива.