Новости Эстонии
09.06.2023, 21:05

Руководитель Terminal Oil о подозрениях к Olerex: Эстония маленькая, недавний инцидент совсем не удивил

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Член правления Terminal Oil Райдо Раудсепп
Член правления Terminal Oil Райдо Раудсепп
ФОТО: Delfi Meedia

В четверг сотрудники Центральной криминальной полиции и Департамент окружающей среды провели следственные мероприятия, чтобы установить, не предоставила ли компания Olerex заведомо ложную информацию Налогово-таможенному департамента. На сегодняшний день обвинения никому не предъявлены. Член правления компании Terminal Oil сказал, что этот вопрос рассматривался в течение многих лет, и выразил надежду, что теперь рынок станет честнее.

Обвинения в адрес Olerex не стали неожиданностью для члена правления Terminal Oil Райдо Раудсеппа. Он сказал, что этот вопрос рассматривался в течение многих лет. „Удивительно, что реакция на это заняла так много времени“.

„Несколько лет назад на рынке начала складываться ситуация, когда один из участников рынка имел неоправданное преимущество на рынке оптовой продажи - цена была намного выгоднее, чем у других более крупных участников рынка“, - объяснил Раудсепп предысторию. Он добавил, что в такой ситуации возникает вопрос, как такое возможно, ведь закупки на мировом рынке относительно одинаковы для всех продавцов топлива.

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