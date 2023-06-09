Новости Эстонии
09.06.2023, 19:23

Знаменитый веганский ресторан в Таллинне закрывается. Владелец: даже моя жена сказала, что я плохой бизнесмен

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Oasis veganirestoran
Oasis veganirestoran
ФОТО: Oasis Facebook

Ресторан Oasis в квартале Роттермани объявил сегодня через Facebook, что он закроет свои двери с 19 июня.

По словам владельца Oasis, ресторан вынужден закрыть свои двери из-за экономических трудностей.

Oasis открылся в июне 2021 года, только что отметив два года работы. „В какой-то момент вы должны это осознать, если вы ведете бизнес с целью увеличения стоимости вашей компании, но не делаете это ради прибыльности“, - объяснил в видеоролике владелец ресторана Тоомас Лайгу.

Он добавил, что на протяжении многих лет ресторан с трудом приносил прибыль.

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