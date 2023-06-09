Знаменитый веганский ресторан в Таллинне закрывается. Владелец: даже моя жена сказала, что я плохой бизнесмен

Oasis открылся в июне 2021 года, только что отметив два года работы. „В какой-то момент вы должны это осознать, если вы ведете бизнес с целью увеличения стоимости вашей компании, но не делаете это ради прибыльности“, - объяснил в видеоролике владелец ресторана Тоомас Лайгу.