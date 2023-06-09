09.06.2023, 19:23
Знаменитый веганский ресторан в Таллинне закрывается. Владелец: даже моя жена сказала, что я плохой бизнесмен(23)
ФОТО: Oasis Facebook
Ресторан Oasis в квартале Роттермани объявил сегодня через Facebook, что он закроет свои двери с 19 июня.
По словам владельца Oasis, ресторан вынужден закрыть свои двери из-за экономических трудностей.
Oasis открылся в июне 2021 года, только что отметив два года работы. „В какой-то момент вы должны это осознать, если вы ведете бизнес с целью увеличения стоимости вашей компании, но не делаете это ради прибыльности“, - объяснил в видеоролике владелец ресторана Тоомас Лайгу.
Он добавил, что на протяжении многих лет ресторан с трудом приносил прибыль.