Приходите на бульвар Рявала на Фестиваль городского пространства!

Что это за фестиваль и что посетители смогут увидеть на фестивале, рассказывают председатель городского собрания Таллинна Евгений Осиновский и руководитель проекта Фестиваля городского пространства Пилле Лайакаск. Подробности смотрите в видео!

Дополнительную информацию о фестивале и о дорожном движении смотрите здесь: tallinn.ee/et/linnaruumifestival

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти здесь: greentallinn.eu/ru