09.06.2023, 16:30
Приходите на бульвар Рявала на Фестиваль городского пространства!
В эту субботу, 10 июня в рамках программы Зеленой столицы Европы начинается Фестиваль городского пространства, он продлится до следующей субботы, 17 июня.
Что это за фестиваль и что посетители смогут увидеть на фестивале, рассказывают председатель городского собрания Таллинна Евгений Осиновский и руководитель проекта Фестиваля городского пространства Пилле Лайакаск. Подробности смотрите в видео!
Дополнительную информацию о фестивале и о дорожном движении смотрите здесь: tallinn.ee/et/linnaruumifestival
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти здесь: greentallinn.eu/ru