Re:Baltica: Сафари у Лукашенко — до 1500 долларов за голову. Что сейчас происходит на границе с Беларусью

По словам литовских пограничников, сети контрабанды людей являются огромной проблемой для региона. „Только в этом году с января мы возбудили 34 уголовных дела и задержали 40 контрабандистов. Рекорд — более 200 контрабандистов в 2022 году — может быть обновлен“, — говорит начальник пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Незадолго до описанной аварии в Литве в Telegram-канале появилось объявление о том, что шесть человек нужно забрать в Латвии. За каждого было обещано по тысяче долларов США. Возможно, это объявление связано именно с задержанной в Литве группой, но доказать это невозможно.

Это не единичный случай. Перевозчики — и не только из Латвии — требуются чуть ли не каждый день. Сначала вербовка происходит в публичных группах, позже, после проверки, уже в закрытых каналах, где озвучиваются конкретные предложения.

„7 человек в Латвии. 1500 долларов за человека. Люди уже на месте. Пишите в приват“. Так выглядит объявление о найме водителя в закрытой группе Telegram, в которую удалось проникнуть партнерам Re:Baltica из Белорусского расследовательского центра (БРЦ). В группе ищут водителей, которые будут забирать и перевозить в Западную Европу мигрантов, пересекших границу Беларуси.

В середине мая группе литовских полицейских пришлось преследовать автомашину Audi с нелегальными мигрантами из Сирии. В результате погони машина разбилась, водитель и один пассажир погибли. По информации литовских правоохранительных органов, люди были вывезены из Латвии, куда они прибыли, незаконно перейдя границу с Беларусью . Международной группе журналистов, в которую входит и Re:Baltica , удалось отследить, как организована нелегальная перевозка мигрантов из Польши, Латвии и Литвы.

Как сообщил Re:Baltica министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, Государственная пограничная охрана (ГПО) в этом году возбудила 26 уголовных дел за незаконное перемещение лиц через границу или предоставление им возможности незаконно находиться в Лавии. Но это лишь последнее звено — исполнители. Организаторы не пойманы, они не оставляют следов. Общение происходит анонимно — водителю, откликнувшемуся на объявление, сообщают место, где он должен забрать людей на своей машине, и говорят, куда их доставить. Оплата происходит наличными или криптовалютой.

Латвия — слабое звено

В августе пройдет два года с начала миграционного кризиса, или гибридной войны Лукашенко, но поток людей не иссякает. С августа 2021 года на границе между Латвией и Беларусью остановлено 12,5 тысяч человек, в том числе 3000 в этом году.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что наибольшее беспокойство вызывает граница Латвии, так как и Литва, и Польша уже построили на своих границах физические барьеры. Власти Литвы наблюдают тревожный рост числа мигрантов, прибывающих в страну из Латвии. Именно мы, а не Беларусь, сейчас являемся основным поставщиком мигрантов, задерживаемых литовскими пограничниками и полицией.

Министр внутренних дел Латвии Кучинскис признает этот факт: „Пока Литва и Польша строили [забор], я не знаю, что мы делали“. Министр, вступивший в должность в конце 2022 года, винит в затягивании процесса своих предшественников. Заборы на границей с Россией и Беларусью решено было строить еще в 2017 году. Помешали скандалы, нарушения в процессе строительства, в связи с уголовным процессом работы на границе с Беларусью были отложены, и опомнились все только когда началась война.

Первые километры постоянного забора на границе Латвии с Беларусью были установлены только летом 2022 года, к середине мая текущего года построено 57 километров из запланированных 173. Сроки снова сдвинулись, на сей раз из-за плохой погоды зимой.