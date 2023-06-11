Резко поднявшемуся производителю домов угрожает банкротство. Клиенты: дешевле заказать на месте, чем в другой стране

В апреле действующая в Тартуском уезде фирма MVMaja оказалось на стадии ликвидации. Недавно предприzтие сообщило о сокращении 14 работниrов, в последниq день мая оно получило запрет на работу. В настоящее врем MVMaja имеет задолженность по налогам в размере 21 000 евро. Акционер Марко Лыук заверил, что банкротство предпочтительнее, чем ликвидация предприятия.

Как сообщил Марко Лыук, фирма подписала договор о строительстве двух рядных домов, которые должны были быть отправлены в Исландию, однако из-за изменения ситуации на рынке клиенты отказались покупать дома. „Так вышло, что два наших клиента обанкротились, кроме того, неожиданно отменили заявки, которые уже были подписаны. И все это случилось за короткий срок“, - сказал он.

Неудачи фирмы, по словам Лыука, объясняются сложной экономической ситуацией не только в Эстонии, но и в других странах. „У наших клиентов в Исландии возникли проблемы со своими клиентами, проекты пришлось заморозить или совсем отказаться от них. Клиенты просто сообщили, что дешевле покупать на месте, чем заказывать у нас, так как материалы значительно подорожали“, - сказал он.

Фирма MVMaja (прежнее название AMV House) была зарегистрирована в 2016 году, основная сфера деятельности: производство, продажа и установка сборных деревянных строений. Большая часть продукции экспортировалась в Норвегию, Исландию, Швецию и Нидерланды.

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