В Мустамяэ у владельца забрали 17 собак

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Кэрол Лауримаа, для содержания животных не были обеспечены элементарные условия. „Четыре собаки находились на балконе, три из них - в переноске. Остальные собаки находились в задней комнате, разделенной на две части перегородкой, - комментирует Лауримаа. - Некоторые из собак жили в клетках и не имели возможности свободно передвигаться. Полы были покрыты мочой и фекалиями“. Она добавляет, что при входе в квартиру чувствовался сильный запах смеси аммиака, собачьих фекалий и мусора.

Все животные были доставлены в таллиннский приют для животных.

По словам Лауримаа, на основании полученной информации были основания полагать, что человек нуждается в помощи, поэтому был привлечен социальный работник из управы района Мустамяэ.

Если вы заметили, что кто-то не справляется с содержанием своих животных, вы можете сообщить об этом в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент по электронной почте vihje@pta.agri.ee.

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