НАТО в Таллинне: В столице откроется региональный офис акселератора оборонных инвестиций DIANA, что это значит для бизнеса?

Помимо встреч с представителями министерств и визита в TalTech, Диф Чана встретился с руководителями эстонских тестовых центров в городке Технополь, где совместно был подписан договор о намерениях. К акселератору DIANA будут подключены несколько локальных сред тестирования новых технологий: TalTech, Тартуский университет, SA CR14 и Военная академия, Академия внутренней обороны, Эстонская летная академия.

Профессор Диф Чана был рад встретиться с эстонскими партнерами и обсудить открытие филиала штаб-квартиры DIANA в Таллинне. „Я впечатлен энтузиазмом, опытом и самоотверженностью, с которыми в Эстонии работают над решением этой задачи. Вместе мы создадим инновационный механизм, поддерживающий лучшие и самые яркие решения двойного назначения во всем альянсе, чтобы помочь решить проблемы безопасности и обороны. Я очень надеюсь на сотрудничество с эстонскими стартапами для достижения этой цели“, — сказал Чана.

Филиал европейской штаб-квартиры DIANA расположится в научно-деловом городке Технополь. „Мы высоко ценим возможность использовать наши знания и опыт для запуска акселератора инноваций НАТО DIANA. Поддержка компаний с изменяющими мир идеями и инновациями, безусловно, является объединяющей темой для Технополя и DIANA“, — сказал исполнительный директор Технополя Индрек Орав.

По словам руководителя акселератора NATO DIANA в Эстонии Кадри Таммай, многие предприниматели предполагают, что, поскольку это акселератор инноваций НАТО, заявки на участие в акселераторе должны подавать только оборонные предприятия. „На самом деле к подаче заявок приглашаются и компании гражданского сектора, разрабатывающие технологии, заказчиками которых могут быть как частные лица, так и другие компании, но технология может быть применена и в сфере обороны“, — сказала Таммай.