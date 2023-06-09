Разведывательный центр Сил обороны: Освобождение всех оккупированных территорий в ближайшие месяцы маловероятно

Вероятно, наступление будет развиваться постепенно. ВСУ учитывают важность логистики и охранения флангов от возможных контратак вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Освобождение всех оккупированных территорий в ближайшие месяцы маловероятно.

Скорее всего, российские силы сосредоточатся на удержании территорий и постараются нанести оппонентам неприемлемые потери, а также будут тиражировать кадры с уничтожением западной техники. ВСУ явно захватили инициативу, однако доктрина ВС РФ предусматривает нанесение контратак как на тактическом, так и на оперативном уровне.

Во вторник ночью, 6 июня, разрушилась плотина Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что привело к катастрофическому наводнению на территории от Новой Каховки и до дельты Днепра. При этом оно сильнее затронуло низинные области на восточном берегу реки, которые находятся под контролем россиян. Судя по всему, в результате наводнения пострадали укрепления первой линии обороны ВС РФ. Затопленные минные поля и боеприпасы делают ситуацию еще более непредсказуемой.

Наводнение еще сильнее усложняет форсирование Днепра и наведение паромной или понтонной переправ как ниже, так и выше течение по течению, поскольку берега еще долгое время будут оставаться заболоченными. Таким образом, как у ВС РФ, так и ВСУ отсутствуют возможности для проведения крупных операций в Херсонской области через Днепр. Обе стороны могут проводить разведывательные и диверсионные рейды на катерах.

Прорыв плотины Каховской гидроэлектростанции и последующее наводнение почти наверняка не скажется на возможном наступлении украинских сил. В результате ни одна из сторон не может высвободить значительного количества дополнительных сил из-за сравнительно низкой плотности войск и скудных резервов. В итоге вероятно, что наводнение не дало преимуществ ни ВСУ, ни ВС РФ.

Бойцы „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) и легиона „Свобода России“ уже действуют в приграничной части Белгородской области более двух недель. Несмотря на это, части ВС РФ и внутренние войска по частично необъяснимым причинам не смогли решить ситуацию. Неспровоцированное вторжение РФ в Украину сделало территорию самой России легитимной военной целью, поэтому вероятно, что атаки продолжатся.