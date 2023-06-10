Во всей своей красе. Рецензия на новый фильм Уэса Андерсона
Кинокритик П.И. Филимонов оценил новинку от Уэса Андерсона, которая уже вышла на эстонские экраны.
На что мы рассчитываем, когда идём в кино смотреть очередной фильм Уэса Андерсона? Мы рассчитываем на то, что фильм не будет загружать нас тяжёлыми раздумьями о судьбах человечества, что он будет лёгким, немного поверхностным, если и будет касаться каких-либо серьёзных тем, то будет делать это как бы вскользь, как бы иронично и как бы немножко перед зрителями извиняясь.
Мы будем рассчитывать на гигантское количество персонажей, многих из которых играют голливудские звёзды первой величины, и отношения между которыми (персонажами) настолько продуманы и в то же время запутаны, что всегда есть риск потеряться в том, кто кому кем доводится и почему они так разговаривают. Мы рассчитываем на то, что в фильме будет какое-то количество откровенно смешных моментов, что на какие-то явления жизни и сопряжённых с ней мучений нам будет продемонстрирован новый, возможно, абсурдный взгляд. Мы рассчитываем хорошо провести время и не уйти из кинотеатра ни обиженными, ни погружёнными в тяжёлые беспросветные размышления.
„Город астероидов“ нам всё это гарантированно выдаёт. Это очень лёгкая и очень ироничная (может быть, более ироничная, чем некоторые предыдущие) комедия Андерсона на сразу несколько переплетённых между собой тем. Рамочной историей для нагромождения типичных для Андерсона ажурных цепляющихся друг за друга конструкций является тема творчества. Поначалу кажется, что цель Андерсона в „Городе астероидов“ - это препарирование театра как вида искусства. Драматург (Эдвард Нортон) написал пьесу, которую нам в дальнейшем и разыгрывают. Режиссёр (Эдриен Броуди) прислушивается к советам бывшей жены и ещё бог знает кого по поводу постановки – притом уже то, как все крючочки, заброшенные в рандомные моменты фильма, в нужное время цепляются один за другой и ни один не повисает в воздухе, заслуживает восхищения.
Но и внутри пьесы тоже есть целых несколько тем. Это и неожиданная для Андерсона тема взаимоотношения человечества и внеземных цивилизаций, решённая в максимально комическом ключе, и некоторым образом тема формирования достопримечательностей и развития туризма, и тема детей-вундеркиндов, и даже в каком-то смысле тема восприятия смерти. Не обходится и без странной, как водится у Андерсена, любовной линии.
И, как в лучших своих фильмах, он касается всего этого лёгкими мазками, складывающимися в какую-то общую картину словно бы без всякого участия автора, как будто кирпичики „Тетриса“ сами по себе притягиваются именно к тем другим кирпичикам, к которым им нужно притянуться для того, чтобы стенка внизу была ровная, без лакун и провисаний. В то же время мастерство режиссёра ещё и не забывает дать уже упоминавшимся звёздам раскрыться по-новому в неожиданных для себя образах (тут отметить можно Тома Хэнкса, Скарлетт Йохансон, но особенно, на мой взгляд, выдающегося в своей маленькой статичной, казалось бы, роли Брайана Крэнстона).
Ударяясь в банальности, стиль Андерсена хочется обозвать каким-нибудь искусствоведческим термином, вроде „импрессионизма в кино“, но потом приходит осознание, что, пожалуй, импрессионисты, по сравнению с Андерсеном, делали всё слишком на серьёзных щах, Андерсон – это скорее какой-то дадаист, если уж рассматривать его в таком разрезе, но всё равно с импрессионистическим стилем повествования. Пусть будет импрессодадаист.
Словом, если вы являетесь поклонником творчества этого режиссёра, „Город астероидов“ вот прямо совсем для вас. Это, в некотором роде, квинтэссенция и манифест.
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