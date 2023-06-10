Во всей своей красе. Рецензия на новый фильм Уэса Андерсона

На что мы рассчитываем, когда идём в кино смотреть очередной фильм Уэса Андерсона? Мы рассчитываем на то, что фильм не будет загружать нас тяжёлыми раздумьями о судьбах человечества, что он будет лёгким, немного поверхностным, если и будет касаться каких-либо серьёзных тем, то будет делать это как бы вскользь, как бы иронично и как бы немножко перед зрителями извиняясь.

Мы будем рассчитывать на гигантское количество персонажей, многих из которых играют голливудские звёзды первой величины, и отношения между которыми (персонажами) настолько продуманы и в то же время запутаны, что всегда есть риск потеряться в том, кто кому кем доводится и почему они так разговаривают. Мы рассчитываем на то, что в фильме будет какое-то количество откровенно смешных моментов, что на какие-то явления жизни и сопряжённых с ней мучений нам будет продемонстрирован новый, возможно, абсурдный взгляд. Мы рассчитываем хорошо провести время и не уйти из кинотеатра ни обиженными, ни погружёнными в тяжёлые беспросветные размышления.

„Город астероидов“ нам всё это гарантированно выдаёт. Это очень лёгкая и очень ироничная (может быть, более ироничная, чем некоторые предыдущие) комедия Андерсона на сразу несколько переплетённых между собой тем. Рамочной историей для нагромождения типичных для Андерсона ажурных цепляющихся друг за друга конструкций является тема творчества. Поначалу кажется, что цель Андерсона в „Городе астероидов“ - это препарирование театра как вида искусства. Драматург (Эдвард Нортон) написал пьесу, которую нам в дальнейшем и разыгрывают. Режиссёр (Эдриен Броуди) прислушивается к советам бывшей жены и ещё бог знает кого по поводу постановки – притом уже то, как все крючочки, заброшенные в рандомные моменты фильма, в нужное время цепляются один за другой и ни один не повисает в воздухе, заслуживает восхищения.