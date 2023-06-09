ВИДЕО | Певкур, Салм, Херем представляют обновленную информацию о планах военной обороны(10)
В пятницу в 13.30 министр обороны Ханно Певкур, канцлер минобороны Кусти Салм и командующий Силами обороны генерал Мартин Херем представят презентацию об изменениях, которые будут внесены в план военной обороны Эстонии. Следите за переводом основных тезисов на RusDelfi.
В частности, обновление военно-оборонной части Плана развития национальной обороны на 2022-2031 гг.
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Несмотря на принятый в декабре 2021 года план обороны, начавшаяся считанные месяцы спустя полномасштабная война эти планы изменила. В Рийгикогу было принято решение, что в последующие годы в оборону будет инвестироваться 3% госбюджета.
Ханно Певкур: Исходя из уроков, которые мы усвоили после начала войны в Украине, я хочу выделить несколько ключевых слов.
Во-первых: Боеприпасы, то есть огневая мощь. В себя это, разумеется, включает влияние противника с большого расстояния.
Во-вторых: увеличение нашей оборонной силы. Также увеличение числа военных до 43700.
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