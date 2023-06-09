ВИДЕО | Певкур, Салм, Херем представляют обновленную информацию о планах военной обороны

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Несмотря на принятый в декабре 2021 года план обороны, начавшаяся считанные месяцы спустя полномасштабная война эти планы изменила. В Рийгикогу было принято решение, что в последующие годы в оборону будет инвестироваться 3% госбюджета.



Ханно Певкур: Исходя из уроков, которые мы усвоили после начала войны в Украине, я хочу выделить несколько ключевых слов.



Во-первых: Боеприпасы, то есть огневая мощь. В себя это, разумеется, включает влияние противника с большого расстояния.



Во-вторых: увеличение нашей оборонной силы. Также увеличение числа военных до 43700.



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