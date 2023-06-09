Как прошла презентация Карима Бензема в саудовском клубе
В Саудовской Аравии прошла презентация французского нападающего Карима Бензема в качестве новичка „Аль-Иттихада“. Мероприятие состоялось на стадионе клуба в Джидде.
На стадионе собрались более 60 тыс. зрителей. Французский игрок продемонстрировал болельщикам нового клуба „Золотой мяч“, который получил в 2022 году, пишет РБК.
Чемпион Саудовской Аравии „Аль-Иттихад“ 6 июня объявил о подписании контракта с Бензема. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 2026 года. Последние 14 сезонов форвард провел в мадридском „Реале“, в составе которого он завоевал 25 трофеев.
Бензема заявлял, что всегда хотел пожить в Саудовской Аравии, потому что является мусульманином. Он отмечал, что ему важна близость Мекки и что вся его семья была счастлива, узнав о переходе в „Аль-Иттихад“.
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