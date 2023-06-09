Как прошла презентация Карима Бензема в саудовском клубе

Чемпион Саудовской Аравии „Аль-Иттихад“ 6 июня объявил о подписании контракта с Бензема. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 2026 года. Последние 14 сезонов форвард провел в мадридском „Реале“, в составе которого он завоевал 25 трофеев.



Бензема заявлял, что всегда хотел пожить в Саудовской Аравии, потому что является мусульманином. Он отмечал, что ему важна близость Мекки и что вся его семья была счастлива, узнав о переходе в „Аль-Иттихад“.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

