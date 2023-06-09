Politico: США могут урезать военную помощь Украине, если наступление ВСУ не будет успешным

Собеседники издания предположили, что если украинское наступление окажется недостаточно успешным или вовсе потерпит провал, то военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, иссякнет, а призывы к урегулированию конфликта дипломатическим путем зазвучат все громче.

В частности, источники издания допустили, что парламент может не поддержать выделение дополнительных средств для Украины, после того, как закончится текущий транш. Также чиновники опасаются, что любые ошибки в начале наступления ВСУ могут дать республиканскому большинству в палате представителей конгресса США повод помешать инициативе демократов из сената по повышению расходов на оборону.

Издание также отмечает, что в Вашингтоне растет беспокойство по поводу атак на российской территории. Несмотря на то, что украинское руководство не подтверждает информацию о своей причастности к этим ударам, все же американские чиновники считают, что Киев или, по крайней мере, проукраинские силы несут ответственность за атаку беспилотников на Кремль, а также взрывы, в результате которых погибли „военкор“ Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Politico пишет, что подобные события уже привели к ряду строгих предупреждений по дипломатическим каналам со стороны США.

В то же время источники издания допустили, что успех украинского наступления может привести к увеличению западной поддержки Украины.

В мае издание Politico писало, что США допускают вероятность превращения российско-украинской войны в замороженный конфликт, который останется таким на годы. В свою очередь Москва и Киев выступили против такого сценария развития событий.