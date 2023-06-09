Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона(1)
У „Интер Майами“ остается 12 игр до конца регулярного чемпионата MLS. Пока неизвестно, когда Месси дебютирует за американский клуб.
„Интер Майами“ за 24 часа после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси продал все билеты на все матчи до конца сезона MLS, включая выездные. Об этом сообщает AS.
Причем пока неизвестно, когда Месси дебютирует за новый клуб. У „Интер Майами“ остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Испанская газета отмечает, что даже Серхио Агуэро, близкий друг Месси, сказал, что он попросил у него билет, но их не оказалось. Стоимость билетов на сайтах перекупщиков доходит до $3500, пишет РБК.
„Интер Майами“ в нынешнем сезоне MLS выступает неудачно, занимая последнее место в Восточной конференции. В 16 матчах у команды лишь пять побед и 15 очков.
Месси 7 мая объявил о переходе в „Интер Майами“, который принадлежит группе инвесторов, возглавляемой бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Французский „Пари Сен-Жермен“ 3 июня объявил об уходе Месси по истечении срока контракта.
35-летний Месси является семикратным обладателем „Золотого мяча“, приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).
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