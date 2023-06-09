Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона

„Интер Майами“ за 24 часа после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси продал все билеты на все матчи до конца сезона MLS, включая выездные. Об этом сообщает AS.



Причем пока неизвестно, когда Месси дебютирует за новый клуб. У „Интер Майами“ остается 12 матчей до конца регулярного чемпионата MLS. Испанская газета отмечает, что даже Серхио Агуэро, близкий друг Месси, сказал, что он попросил у него билет, но их не оказалось. Стоимость билетов на сайтах перекупщиков доходит до $3500, пишет РБК.



„Интер Майами“ в нынешнем сезоне MLS выступает неудачно, занимая последнее место в Восточной конференции. В 16 матчах у команды лишь пять побед и 15 очков.

