09.06.2023, 11:44
Мошенник пообещал жительнице Кохтла-Ярве 500 000 евро, но в результате обчистил ее банковский счет(6)
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Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии, прибегая к различным способам, например, притворяясь неизлечимо больными.
В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, с которой через Facebook связался мошенник и сообщил, что якобы страдает от неизлечимой формы рака мозга и хочет подарить пострадавшей 500 000 евро.
Женщине была отправлена ссылка для перевода денег, после чего она ввела PIN-коды от своего Smart-ID.
Позже пострадавшая обнаружила, что с ее банковского счета пропали 450 евро.
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