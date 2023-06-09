Вратарь „ПСЖ“ вышел из комы

29-летний Рико ехал верхом на лошади в испанском регионе Уэльва, когда упал и получил удар копытом животного по голове и шее. Испанец был доставлен на вертолете в больницу в Севилье. По данным местных СМИ, в аварии Рико получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Состояние футболиста по-прежнему тяжелое, но положительных новостей стало поступать больше. По данным больницы, Рико вышел из комы через 11 дней после инцидента. Состояние мужчины оценивается как „благоприятно развивающееся“. Однако Рико должен продолжать оставаться в отделении интенсивной терапии, под постоянным наблюдением врачей.

Альба Силва, жена Серхио Рико, не покидала больницу и находилась рядом с мужем после инцидента. Она воспользовалась социальными сетями, чтобы поблагодарить футболистов „ПСЖ“, которые поддержали Рико в последней игре сезона. Все игроки „ПСЖ“ вышли на разминку в футболках с изображением вратаря и сыграли часть матча под фамилией Серхио Рико, а не своими именами.

„Весь мир ждет меня с тобой“, — написала возлюбленная футболиста в Instagram.

Бывший вратарь „Севильи“ присоединился к чемпионам Франции в 2020 году. Он представлял сборную Испании в одном матче.

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