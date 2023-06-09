В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Пострадали три человека

Telegram-канал Baza пишет, что спецслужбы рассматривают несколько вариантов целей упавшего в Воронеже беспилотника. Помимо аэродрома „Балтимор“ (он в 4,5 км от места падения), в 3,5 километрах от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также он мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено всего в 300 метрах от места взрыва.