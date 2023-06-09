Другие виды
09.06.2023, 10:35

Выступавший в Эстонии победитель X-Games погиб в 29 лет

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Pat Casey
Pat Casey
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

29-летний гонщик BMX Пэт Кейси погиб в результате трагической аварии на трассе для мотокросса в Сан-Диего.

Медики констатировали смерть Кейси на месте после того, как полиция была вызвана на трассу в Сан-Диего 6 июня. Власти заявили, что мужчина разбился во время прыжка с трамплина в парке мотокросса Ramona's Slayground. Расследование продолжается.

У Кейси остались двое детей от брака с женой Чейз.

Кейси был в первую очередь известен как успешный гонщик BMX, который выполнял эффектные трюки и выиграл три медали на X Games, в том числе золотую в 2021 году.

Американец также неоднократно выступал в Simple Session в Эстонии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии