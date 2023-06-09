Выступавший в Эстонии победитель X-Games погиб в 29 лет

Медики констатировали смерть Кейси на месте после того, как полиция была вызвана на трассу в Сан-Диего 6 июня. Власти заявили, что мужчина разбился во время прыжка с трамплина в парке мотокросса Ramona's Slayground. Расследование продолжается.

У Кейси остались двое детей от брака с женой Чейз.

Кейси был в первую очередь известен как успешный гонщик BMX, который выполнял эффектные трюки и выиграл три медали на X Games, в том числе золотую в 2021 году.

Американец также неоднократно выступал в Simple Session в Эстонии.

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