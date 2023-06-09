09.06.2023, 10:35
Выступавший в Эстонии победитель X-Games погиб в 29 лет
ФОТО: | Delfi Meedia
29-летний гонщик BMX Пэт Кейси погиб в результате трагической аварии на трассе для мотокросса в Сан-Диего.
Медики констатировали смерть Кейси на месте после того, как полиция была вызвана на трассу в Сан-Диего 6 июня. Власти заявили, что мужчина разбился во время прыжка с трамплина в парке мотокросса Ramona's Slayground. Расследование продолжается.
У Кейси остались двое детей от брака с женой Чейз.
Кейси был в первую очередь известен как успешный гонщик BMX, который выполнял эффектные трюки и выиграл три медали на X Games, в том числе золотую в 2021 году.
Американец также неоднократно выступал в Simple Session в Эстонии.
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