В Финляндии сорвали незаконный ввоз сотен людей из России – один из главных фигурантов дела был пойман на границе с поддельными визами

Уездный суд Южной Карелии приговорил жителя Финляндии к семи месяцам условного срока за подделку документов при отягчающих обстоятельствах. Согласно вердикту суда, мужчина собирался организовать нелегальный въезд живущих в России граждан Йемена.

Согласно материалам предварительного следствия, мужчину являлся членом организованной преступной группировки, планировавшей начать нелегальный ввоз в страну иностранцев по поддельным визам. Об их планах стало известно, когда у финна нашли в мае 2021 года четыре поддельных шенгенских визы. Вероятно, они были приобретены в России у организованной преступной группировки.

Мужчина возвращался из России в Финляндию через МАПП Нуйямаа. Российские чиновники предупредили финскую пограничную службу заранее о деятельности мужчины и рассказали, что у него на хранении, очевидно, имеется десять йеменских паспортов с поддельными визами. По ним он собирался ввезти в Финляндию граждан Йемена.

Yle не разглашает имени осужденного, так как он не является общественно значимым представителем властей или публичным лицом.

Редакция журналистских расследований MOT ранее писала о консалтинговой компании, основанной осужденным. Фирма обещает оформить ВНЖ в Финляндии.

В суде мужчина отрицал свою причастность к преступлениям. Он считает, что действовал законно и не знал о том, что обладал поддельными документами. Он обвинил своего партнера-россиянина, который, как он считает, работает на ФСБ или сотрудничает с ней. В ходе предварительного следствия россиянина подозревали в совершении преступления, но в его отношении не было предъявлено обвинения.

Решение суда еще не вступило в силу, и его можно обжаловать в надворном суде.

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