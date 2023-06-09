В Финляндии сорвали незаконный ввоз сотен людей из России – один из главных фигурантов дела был пойман на границе с поддельными визами
Осужденный является одним из основателей консалтинговой компании Fintegra, которая обещает оформить ВНЖ в Финляндии. В суде он обвинил своего партнера-россиянина, который, как он считает, работает на ФСБ или сотрудничает с ней, пишет Yle.fi.
Уездный суд Южной Карелии приговорил жителя Финляндии к семи месяцам условного срока за подделку документов при отягчающих обстоятельствах. Согласно вердикту суда, мужчина собирался организовать нелегальный въезд живущих в России граждан Йемена.
Согласно материалам предварительного следствия, мужчину являлся членом организованной преступной группировки, планировавшей начать нелегальный ввоз в страну иностранцев по поддельным визам. Об их планах стало известно, когда у финна нашли в мае 2021 года четыре поддельных шенгенских визы. Вероятно, они были приобретены в России у организованной преступной группировки.
Мужчина возвращался из России в Финляндию через МАПП Нуйямаа. Российские чиновники предупредили финскую пограничную службу заранее о деятельности мужчины и рассказали, что у него на хранении, очевидно, имеется десять йеменских паспортов с поддельными визами. По ним он собирался ввезти в Финляндию граждан Йемена.
Yle не разглашает имени осужденного, так как он не является общественно значимым представителем властей или публичным лицом.
Редакция журналистских расследований MOT ранее писала о консалтинговой компании, основанной осужденным. Фирма обещает оформить ВНЖ в Финляндии.
В суде мужчина отрицал свою причастность к преступлениям. Он считает, что действовал законно и не знал о том, что обладал поддельными документами. Он обвинил своего партнера-россиянина, который, как он считает, работает на ФСБ или сотрудничает с ней. В ходе предварительного следствия россиянина подозревали в совершении преступления, но в его отношении не было предъявлено обвинения.
Решение суда еще не вступило в силу, и его можно обжаловать в надворном суде.
Клиенты платили Fintegra 7-20 тысяч евро за ВНЖ в Финляндии
Получивший приговор мужчина является гражданином Финляндии, но уроженцем Эстонии. В 2014 году он был одним из основателей консалтинговой фирмы под названием Fintegra Consulting Group Oy. Идея бизнеса заключается в том, чтобы помочь иностранцам переехать в Финляндию с целью основать здесь бизнес. На своем сайте Fintegra рассказывает, что компания помогла сотням иностранцев переехать в Финляндию.
В январе 2023 года МОТ рассказала, что Fintegra давала спорные обещания своим клиентам. В Fintegra заявили, что выявленные МОТ проблемы были вызваны, прежде всего, жесткой миграционной политикой Финляндии. Компания отрицала, что обманывала своих клиентов или давала им безосновательные обещания.
Получивший приговор мужчина был вторым владельцем и сотрудником Fintegra в 2014-2018 гг.
По этому же делу в качестве подозреваемых проходили четверо граждан Йемена и один россиянин. Из них по меньшей мере двоим Fintegra помогла получить вид на жительство в Финляндии. Один из граждан Йемена сообщил в ходе предварительного следствия, что заплатил Fintegra 7000 за приобретение ВНЖ.
Россиянин сообщил, что отдал Fintegra 20 000 евро, но не получил ВНЖ.
Нынешний владелец и сотрудники Fintegra не привлекались к суду и ни в чем не обвиняются.
В данном уголовном деле обвинение было предъявлено только гражданину Финляндии. В отношении других фигурантов было принято решение не предъявлять обвинений по статье УК „Организация незаконной иммиграции“. Такое решение было принято, в том числе, по причине того, что незаконный въезд в страну остался не организован, поскольку представители властей пресекли эту попытку.
Во время предварительного следствия Пограничная служба установила ход событий, в том числе, изучив сообщения в WhatsApp и смс-сообщения подозреваемых. В них нашли прямые отсылки к поддельным документам и их приобретению.
„Виза стоит 4-5 тысяч, за эти деньги сможешь сделать визу. Может, они распечатывают там на принтере и продают за 50 долларов, кто знает“, – написал россиянин, один из подозреваемых, в одном из сообщений.
По данным предварительного следствия, группа продавала свои услуги по цене 2000-5000 евро.
По информации предварительного следствия, клиентами компании были в основном йеменцы, иранцы, пакистанцы и сирийцы. Помимо Финляндии, им предлагали оформить ВНЖ в Испании и Польше.