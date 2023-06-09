Дональд Трамп сообщил о предъявлении ему обвинений в связи с секретными документами

По сообщениям американских СМИ, Трампу предъявлены обвинения по семи пунктам, включая неправомерное хранение секретных документов. Сами обвинения пока не обнародованы.

„Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками“, - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ему предписано явиться в здание федерального суда в Майами, штат Флорида во вторник в три часа дня (22:00 по Москве).

Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

„Я и представить себе не мог, что подобное может произойти с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки, - заявил Трамп, добавив, что это и в самом деле черный день для США.

„Мы - страна, переживающая серьезный и стремительный упадок. Однако вместе мы сделаем Америку снова великой!“ - написал он, процитировав основной лозунг своей прошлой предвыборной кампании.

Дональд Трамп ведет кампанию по возвращению в президентское кресло в 2024 году. В случае признания его виновным бывшему президенту может грозить тюремный срок. В то же время эксперты в области права указывают, что ничего в американских законах или коснтитуции страны на данном этапе не ограничивает его возможности по участию в предвыборной гонке.

Юрист бывшего президента Джим Трасти в интервью CNN сообщил, что Трамп получил детальное изложение выдвинутых против него обвинений в присланной ему повестке в суд. По его словам, в списке обвинений - заговор, ложные показания, воспрепятствование правосудию и незаконное хранение секретных документов в соответствии с Законом о шпионаже.

Трамп категорически настаивает на своей невиновности. В своем сообщении в Truth Social он вновь подверг резкой критике Джо Байдена, напомнив, что ранее секретные документы были также найдены по нескольким адресам, связанным с нынешним американским президентом.

Как отмечают эксперты, наиболее трудным для прокуроров, ведущих его дело, будет попытка доказать, что Трамп осознанно и намеренно преступил закон.