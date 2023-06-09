КАТАСТРОФА НА КАХОВСКОЙ ГЭС | Журналисты стали свидетелями обстрела во время спасательной операции: „Было больно смотреть, как пожилые люди падают на землю“
Днем 8 июня российские войска нанесли удар по полузатопленному Херсону, где продолжается спасательная операция. После полудня российские снаряды начали падать рядом с местом, где происходила эвакуация людей с затопленных территорий и куда прибывали спасательные лодки, сообщается в блоге русской службы Би-би-си.
В этот момент там находилось несколько десятков человек, снаряды разорвались поблизости, есть данные о раненых. Свидетелями происходившего стали многие журналисты, в том числе съемочная группа Би-би-си.
Россия заявила, что оккупированный ее войсками левый берег Херсонской области также подвергся артиллерийскому удару, в результате которого в селе Голая Пристань якобы погибли два человека. Каких-либо доказательств представители России не предъявили.
Жанна Безпятчук, корреспондент Би-би-си, Херсон:
С самого утра мы работали в эвакуационном пункте – там было место приема людей, которых на лодках эвакуировали с левого берега Днепра. Жителей привозили из дачных сел, которые до разрушения Каховской ГЭС были под контролем России. Они остаются оккупированными, но в среду украинские спасатели смогли попасть туда на лодках.
Среди спасенных были в основном женщины, дети и пожилые люди. Также привезли много животных, которые находились в довольно плохом состоянии.
Такая эвакуация продолжалась с самого утра, но вдалеке была слышна работа артиллерии и прилеты. Несмотря на это, работа спасателей продолжалась, хотя военные предупреждали об угрозе удара российской армии.
В какой-то момент мы поняли, что взрывы начали быстро приближаться. Это было на территории Херсона – между затопленным районом Корабел и центром города. И на этой границе между районами начались разрывы снарядов – артиллерии или даже „Градов“.
Люди побежали и начали прятаться под заборами или фасадами домов. Мы тоже побежали, чтобы спрятаться, поскольку взрывов становилось все больше. Примерно в течение получаса взрывы раздавались каждую минуту, а в 15:30 прозвучали очень сильные прилеты.
Было очень страшно, поскольку рядом собрались много спасенных пожилых беспомощных людей – их только что вывезли из затопленных домов в оккупации - и начался обстрел. Они были беспомощными, бежать быстро не могли.
Было больно смотреть, как люди в возрасте 70-80 лет падают на землю во время обстрела. Они и так за эти дни пережили много ужасов.
Животные были в шоковом состоянии, я в жизни такого не видела: у них полностью притуплены все инстинкты самосохранения.
Мы знаем о раненых людях, которые просто на эвакуационных лодках попали под обстрел. Сколько их и в каком они состоянии – нам точно неизвестно, но мы видели лодки и людей в крови.
Люди из оккупации говорят разное – в основном то, что россияне не предлагали им эвакуацию. Никакой практической помощи от них не было, а первая помощь пришла от украинских военных, которые начали там спасательную операцию.
Чуть ли не единственная хорошая новость за день – вода впервые начала постепенно спадать. Это происходит медленно, но процесс пошел.