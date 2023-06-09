09.06.2023, 09:34
Стоит ли Эстонии по примеру Латвии обсудить вопрос о закрытии торговых центров по воскресеньям? Эстонский союз торговцев не поддерживает идею
ФОТО: Foto: Marko Mumm
Для обуздания цен Латвия планирует ограничить время работы крупных продовольственных магазинов и закрывать их по воскресеньям. Эстонский союз торговцев не видит в этом смысла, пишет издание Delfi Ärileht.
Отсутствие конкуренции — вот главная причина, по которой в Латвии цены до сих пор не снижаются. Министерство земледелия Латвии высказало идею закрывать по воскресеньям крупные торговые центры. По мнению министерства, это позволит в течение недели сдерживать цены, и по воскресеньям небольшие магазины смогут дополнительно заработать.