Стоит ли Эстонии по примеру Латвии обсудить вопрос о закрытии торговых центров по воскресеньям? Эстонский союз торговцев не поддерживает идею

Отсутствие конкуренции — вот главная причина, по которой в Латвии цены до сих пор не снижаются. Министерство земледелия Латвии высказало идею закрывать по воскресеньям крупные торговые центры. По мнению министерства, это позволит в течение недели сдерживать цены, и по воскресеньям небольшие магазины смогут дополнительно заработать.

По мнению Эстонского союза торговцев, такое решение не принесет пользы. Как сказала руководитель Союза торговцев Неле Пейл, изменение времени работы торговых центров не обернется экономией расходов. „Если бы сократить расходы можно было таким образом, то торговые предприятия сами бы изменили время работы, когда выросли цены на энергоносители“, - сказала Пейл, уточнив, что произведенные в то время расчеты показали: экономии не получится.