В результате опасного маневра водителя BMW молодая женщина упала с мопеда

В 00.43 поступило сообщение о происшествии у дома по адресу Луйзе, 4 в Таллинне. Неизвестный легковой автомобиль BMW при перестроении выехал перед мопедом Aprilia SX 50 Factory, которым управляла 20-летняя женщина. В результате перестроения автомобиля водитель мопеда потеряла управление и упала. Водитель BMW покинул место происшествия. Водителя мопеда доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 9.30 37-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, у дома по адресу Эндла, 90 в Таллинне потеряла управление над самокатом и упала. Женщину доставили в больницу.

В 18.04 в Нарве 24-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля BMW X5, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 34 по улице Раху в Нарве наехала на пешехода, 55-летнюю женщину. Водитель доставила пострадавшую в больницу.

От управления транспортными средствами отстранили двоих водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.