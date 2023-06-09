МНЕНИЕ | Нарве крайне необходим крытый футбольный холл, а местным властям пора заняться делом

Победа „Транса“ в кубке Эстонии над „Флорой“ со счетом 2:1 в очередной раз доказала, что у нарвской команды большой потенциал. Теперь, когда первые эмоции и радость от победы поутихли, самое время взглянуть на реальную ситуацию. Несмотря на достигнутые успехи и попадание в евросерию, президент „Транса“ Николай Бурдаков в интервью после игры сказал, как есть на самом деле: что ни одна команда чемпионата не проводит тренировки в таких плохих условиях, как нарвский клуб.

Он подчеркнул, что местным городским властям пора перейти от слов к делу и начать создавать для клуба современные условия для проведения тренировок. Кто когда-то бывал на нарвском стадионе, знает, что Бурдаков абсолютно прав. Нарвская спортивная инфраструктура намного хуже, чем в остальной Эстонии. Особенно если сравнивать с условиями, в которых тренируются сильнейшие команды.

Сложнее всего зимой, когда тренировки проводятся в основном на улице, на скользком замерзшем покрытии. Ближайший крытый футбольный холл находится в паре сотен километров от Нарвы. Также устарело искусственное покрытие на стадионе „Калев-Фама“. Учитывая все это, кажется просто чудом, что „Транс“ остается столь конкурентоспособным. К сожалению, сыграть в евросерии клуб не сможет у себя дома, так как нарвский стадион попросту не соответствует международным требованиям. Поэтому принимать гостей нашим игрокам придется в Таллинне, Раквере или Пярну.

Почему затягивается строительство крытого холла в Нарве?