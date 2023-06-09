МНЕНИЕ | Нарве крайне необходим крытый футбольный холл, а местным властям пора заняться делом
Нарвская футбольная команда „Транс“ продемонстрировала боевой дух и большое желание в финале Кубка Эстонии, когда обыграла самую известную команду страны – „Флору“ – со счетом 2:1.
Победа „Транса“ в кубке Эстонии над „Флорой“ со счетом 2:1 в очередной раз доказала, что у нарвской команды большой потенциал. Теперь, когда первые эмоции и радость от победы поутихли, самое время взглянуть на реальную ситуацию. Несмотря на достигнутые успехи и попадание в евросерию, президент „Транса“ Николай Бурдаков в интервью после игры сказал, как есть на самом деле: что ни одна команда чемпионата не проводит тренировки в таких плохих условиях, как нарвский клуб.
Он подчеркнул, что местным городским властям пора перейти от слов к делу и начать создавать для клуба современные условия для проведения тренировок. Кто когда-то бывал на нарвском стадионе, знает, что Бурдаков абсолютно прав. Нарвская спортивная инфраструктура намного хуже, чем в остальной Эстонии. Особенно если сравнивать с условиями, в которых тренируются сильнейшие команды.
Сложнее всего зимой, когда тренировки проводятся в основном на улице, на скользком замерзшем покрытии. Ближайший крытый футбольный холл находится в паре сотен километров от Нарвы. Также устарело искусственное покрытие на стадионе „Калев-Фама“. Учитывая все это, кажется просто чудом, что „Транс“ остается столь конкурентоспособным. К сожалению, сыграть в евросерии клуб не сможет у себя дома, так как нарвский стадион попросту не соответствует международным требованиям. Поэтому принимать гостей нашим игрокам придется в Таллинне, Раквере или Пярну.
Почему затягивается строительство крытого холла в Нарве?
Нарве очень нужен крытый футбольный холл. Строительство холла в городе было одним из предвыборных обещаний центристов на парламентских выборах в 2019 году. На сегодняшний день холлы построены в Хаапсалу, Вильянди, Тарту и Рапла. В этом году будет завершено строительство холла в Пярну, пока что на середине устройство холлов в Пайде, Раквере, Курессааре и Виймси. Здесь важно подчеркнуть, что крытый холл могут использовать не только футболисты – там можно проводить тренировки по легкой атлетике и различные мероприятия. Все это способствует популяризации активного образа жизни. Кстати, 2023 год – это год движения.
Почему же так затягивается строительство холла в Нарве? Мэрия Нарвы была готова приступить к реализации проекта еще в 2020 году, однако государство в последний момент решило направить финансирование на строительство футбольного холла в Йыхви. В результате сегодня холла нет ни в Нарве, ни в Йыхви. Уверен, что если государство не изменило бы свое решения, то холл в Нарве был бы уже построен. Однако теперь этого уже не изменить, и надо смотреть в будущее. Проект холла готов, место под его строительство определено – возле стадиона „Кренгольм“ (улица Креэнгольми 60 и 64).
Однако цены за три года выросли в несколько раз, поэтому теперь строительство выйдет намного дороже. Если в 2020 году можно было бы уложиться примерно в 3-3,5 млн евро, то теперь сумма будет гораздо солиднее. Однако это инвестиция жизненно необходима. Нарвский „Транс“ – единственная ида-вируская команда, которая участвует в евросерии.
Нельзя сказать, что мэрия Нарвы ничего не делала для улучшения спортивной инфраструктуры города. В 2019-2020 годах мэрия совместно с представителями городских спортивных школ и депутатами горсобрания решили провести реконструкцию стадиона „Кренгольм“, чтобы он стал пригоден для проведения спортивных и культурных мероприятий. Со стороны мэрии была проведена большая подготовительная работа, за образец были взяты пярнуский Пляжный стадион и городской стадион в Тарту.
И, в конце концов, город Нарва завершил проект реконструкции стадиона и вспомогательных зданий „Кренгольм“ при спортивной школе „Паэмурру“. В рамках этого проекта будет построено новое футбольное поле, трибуна с навесом, новый корпус, городок с уличными тренажерами, мультифункциональная площадка для игры в баскетбол и футбол, площадки для игры в снукбол (футбольный бильярд) и текбол, разминочные площадки, будет проведена реконструкция тира. Новое футбольное поле должно соответствовать стандартам УЕФА и требованиям второй категории Эстонского футбольного союза, требованиям Союза легкой атлетики Эстонии и требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Частный сектор заинтересован в строительстве спортивного центра на берегу
Уверен, что в нарвский район Кренгольм можно вдохнуть новую жизнь. Помимо развития квартала культуры в зданиях бывшей Кренгольмской мануфактуры и окончания работ по реконструкции парка Võidu, необходимо заняться строительством спортивной инфраструктуры уездного значения. И предпосылки для этого уже созданы как со стороны города (проекты реконструкции стадиона „Кренгольм“ и строительства футбольного холла), так и со стороны частного сектора.
В прошлом году Нарвское горсобрание предоставило частному предприятию Narva Beach OÜ право на застройку. Согласно планам Narva Beach OÜ, на участке по адресу Креэнгольми, 60 будет построен работающий круглый год центр пляжных видов спорта и досуга. Такой центр стал бы хорошей дополнительной возможностью для активного времяпрепровождение горожан. Его наличие также способствовало бы развитию внутреннего и внешнего туризма.
Если проект Narva Beach OÜ будет реализован, то в Нарве будет своей спортивно-культурный городок (3 крупных объекта в одном районе). Это будет способствовать повышению интереса к Нарве со стороны туристов, спортсменов и деятелей культуры.
Чтобы громкая победа „Транса“ не стала последним достижением нарвских спортсменов, строительство перечисленных выше спортивных объектов необходимо завершить в ближайшее время, а спорт в городе вывести на новый уровень.
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