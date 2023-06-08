ВИДЕО и ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Бориса из Кейла, жизни мужчины может угрожать опасность

На записи видно, как Борис уходит прошлым вечером. Кроме того, известно, что в 17.16 он передвигался в Кейла от перекрестка Эхитаяте теэ и Палдиски маантеэ в направлении Кесквяльяка. Из этого фрагмента не понятно там он или она. К сожалению, его перемещения не были засняты другими расположенными поблизости камерами видеонаблюдения.

Борис может находиться в Харьюмаа и Таллинне. Полиция проверила возможные места, где мог находиться мужчина, но пока его не нашли.

У Бориса высокий рост, он имеет крепкое телосложение. Покидая дом престарелых, он мог быть одет в темную рубашку, темные спортивные штаны и темные туфли. У Бориса была также маленькая черная сумка.

Всех, кто видел Бориса или владеет информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.