Новости Эстонии
08.06.2023, 20:20

ВИДЕО и ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Бориса из Кейла, жизни мужчины может угрожать опасность

 
Delfi

Вчера вечером Борис ушел из дома престарелых и не вернулся. Жизнь и здоровье человека могут быть в опасности.

На записи видно, как Борис уходит прошлым вечером. Кроме того, известно, что в 17.16 он передвигался в Кейла от перекрестка Эхитаяте теэ и Палдиски маантеэ в направлении Кесквяльяка. Из этого фрагмента не понятно там он или она. К сожалению, его перемещения не были засняты другими расположенными поблизости камерами видеонаблюдения.

Борис может находиться в Харьюмаа и Таллинне. Полиция проверила возможные места, где мог находиться мужчина, но пока его не нашли.

Pildid kaduma läinud Boriss.

У Бориса высокий рост, он имеет крепкое телосложение. Покидая дом престарелых, он мог быть одет в темную рубашку, темные спортивные штаны и темные туфли. У Бориса была также маленькая черная сумка.

Всех, кто видел Бориса или владеет информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Pildid kaduma läinud Boriss.

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