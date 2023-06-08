ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (470-й день) | Уровень воды в Каховском хранилище упал ниже „мертвой точки“
Подводим итоги 470-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставку военной техники на фронт
Об этом, пишет пресс-служба ведомства, он заявил во время проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа.
„Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь“, - заявил Шойгу.
Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и военнослужащих, встретив большее, чем ожидалось, сопротивление войск РФ
Это произошло попытке прорвать российскую линию обороны в районе Бахмута в последние дни, сообщили СNN два американских чиновника.
По словам источников телеканала, ВСУ удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако войска РФ, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали „ожесточенное сопротивление“.
Один из собеседников СNN назвал потери Украины в результате этих боев „значительными“. По его словам, среди прочего ВСУ потеряли несколько бронетранспортеров MRAP, предоставленных США. При этом оба источника уверены, что эти потери не повлияют на запланированное более масштабное украинское контрнаступление.
Спустя трое суток после прорыва Каховской ГЭС около шести тысяч человек ждут эвакуации в затопленных населенных пунктах на левом берегу Днепра, который контролируют силы РФ. Об этом сообщает „Верстка“ со ссылкой на данные волонтеров, собирающих заявки на спасение.
Больше всего заявок на эвакуацию из города Алешки (Олешки по-украински). По данным издания, люди также ждут помощи в Кардашинке, Солонцах, Правых Солонцах, Голой Пристани, Сагах, Коханых, Нечаево, Пещановке, Новой и Старой Збурьевке, а также Малой Кардашинке.
В 10% случаев, зафиксированных волонтерами, требуется срочная эвакуация - люди ждут помощи на крышах своих домов. „То есть минимум 500 человек сейчас находятся уже в воде“, - рассказала „Верстке“ волонтерка Екатерина. По ее словам, большинство заявок поступило от пожилых людей, семей с детьми и животными.
„От волонтеров на месте есть информация, что некоторые улицы полностью ушли под воду, и если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не выжил, то есть счет идет на часы - люди тонут, погибают от переохлаждения и обезвоживания“, - заявила собеседница журналистов.
Официальный представитель ВСУ Валерий Шершень рассказал о „повышении активности“ в Запорожской области.
При этом он отметил, что „не назвал бы это чем-то серьезным“, и что в этом регионе украинские силы, в основном, продолжают оборону.
Шершень также подтвердил „локальные контрнаступательные действия“ в Донецкой области, в частности, бои за село Великая Новоселка.
Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным РФ врио губернатора аннексированной части Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль. Как утверждается, они обсудили ситуацию в области „после диверсии на Каховской ГЭС“.
Президент РФ поручил „проанализировать дополнительные потребности, возникающие у региона в связи с произошедшим“.
Власти Румынии потребовали сократить штат посольства России в стране более чем на 50 человек в течение 30 дней. Об этом сообщил румынский МИД.
Таким образом власти Румынии решили уравнять число румынских представителей в РФ и российских в стране.
„Россия даст соответствующий ответ“, - ответили на это требование в МИД РФ.
При обстреле Херсона пострадали девять человек, уточнил глава областной администрации Александр Прокудин.
Среди раненых - двое работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полицейский, врач и волонтер из Германии.
Российские войска обстреляли город во время эвакуации местных жителей. Как сообщалось ранее в результате удара погибла женщина.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала свежий отчет о ситуации на фронте
Восток: На Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск. Продолжаются бои. Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно.
На Купянском, Шахтерском направлениях - враг наносит авиационные удары, совершает обстрелы.
На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно.
На Марьинском - продолжаются бои. Наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.
Юг: Продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении.
На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне.
Украинские военные начали давно ожидаемое контрнаступление на фронте, заявили газете The Washington Post на условиях анонимности четверо военнослужащих ВСУ.
По их словам, вечером 7 июня украинские войска усилили удары по передовым позициям армии РФ на юго-востоке Украины.
В ночь на четверг представитель подконтрольной России администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ пошли в массированное танковое наступление на запорожском фронте в районе Орехова, но были остановлены.
Днем 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу также объявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении.
6 июня он отчитывался, что российская армия в течение трех суток сдерживает „давно обещанное наступление“ ВСУ на разных участках фронта.
Украинская сторона официально не комментирует информацию о сроках своей наступательной операции.
В 2022 году 100 западных компаний, которые остались в России после вторжения в Украину, суммарно увеличили чистую прибыль от российского бизнеса на 54% - до 1,1 триллиона рублей, говорится в исследовании „Новой газеты Европа“.
Больше других в 2022 году в России заработала французская Total. Энергетическая компания удвоила чистую прибыль от российского бизнеса по сравнению с 2021 годом, заработав 269 миллиардов рублей.
Другим лидером среди 100 иностранных компаний, отчетность которых изучила „Новая - Европа“, оказался австрийский Raiffeisen Bank, увеличивший чистую прибыль в 2,7 раза - до 141 миллиарда рублей. По мнению журналистов, банк заработал на фоне отключения крупнейших российских банков от системы международных переводов SWIFT.
В сфере продуктов питания самой прибыльной стала американская PepsiCo, в 2022 году увеличившая чистую прибыль в три раза - до 45 миллиардов рублей, говорится в исследовании. Также в десятку лидеров попали British Petroleum, Japan Tobacco, Mondelez, Mars, Mondi, Kia и Knauf.
По подсчетам журналистов, в 2022 году западные компании выплатили в российский бюджет 288 миллиардов рублей налога на прибыль, что составляет около 1% от общих доходов федерального бюджета. Больше других заплатили компании из Франции (55 миллиардов рублей), Великобритании (47 миллиардов рублей) и США (40 миллиардов рублей).
После посещения Херсонской области Владимир Зеленский отправился в соседнюю Николаевскую, тоже пострадавшую от наводнения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.
„Посетили Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец. В подтопленных населенных пунктах эвакуированы люди, на местах - спасатели и представители власти. Снабжаем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания. В Снигиревской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме“, - пишет президент Украины.
Третья штурмовая бригада ВСУ утверждает, что за минувшие сутки отбросила в окрестностях Бахмута российские войска с территорий объемом 1,8 километров вдоль фронтовой линии и на 1,2 километра в глубину фронта.
По данным военных, в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады ВС РФ и отряды бывших заключенных „Шторм Z“.
Жителям Шебекинского и Грайворонского округов, покинувшим свои дома из-за обстрелов ВСУ, с 9 июня начнут выдавать единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также власти планируют выплачивать по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи за частичную утрату имущества первой необходимости.
Средства выделяются из федерального бюджета. Их также направят на обустройства всех, кто покинул свои дома из-за обстрелов, в пунктах временного размещения.
Украина не имеет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС, поскольку та находится под контролем российских военных.
„Какие доказательства у нас могут быть? Когда мы окажемся на месте, тогда и соберем доказательства“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.