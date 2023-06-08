ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (470-й день) | Уровень воды в Каховском хранилище упал ниже „мертвой точки“

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставку военной техники на фронт

Об этом, пишет пресс-служба ведомства, он заявил во время проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа.

„Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь“, - заявил Шойгу.

Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и военнослужащих, встретив большее, чем ожидалось, сопротивление войск РФ

Это произошло попытке прорвать российскую линию обороны в районе Бахмута в последние дни, сообщили СNN два американских чиновника.

По словам источников телеканала, ВСУ удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако войска РФ, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали „ожесточенное сопротивление“.

Один из собеседников СNN назвал потери Украины в результате этих боев „значительными“. По его словам, среди прочего ВСУ потеряли несколько бронетранспортеров MRAP, предоставленных США. При этом оба источника уверены, что эти потери не повлияют на запланированное более масштабное украинское контрнаступление.

Спустя трое суток после прорыва Каховской ГЭС около шести тысяч человек ждут эвакуации в затопленных населенных пунктах на левом берегу Днепра, который контролируют силы РФ. Об этом сообщает „Верстка“ со ссылкой на данные волонтеров, собирающих заявки на спасение.

Больше всего заявок на эвакуацию из города Алешки (Олешки по-украински). По данным издания, люди также ждут помощи в Кардашинке, Солонцах, Правых Солонцах, Голой Пристани, Сагах, Коханых, Нечаево, Пещановке, Новой и Старой Збурьевке, а также Малой Кардашинке.