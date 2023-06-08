Михаил Кылварт: Приоритетное для государства преподавание эстонского языка было бессистемным
Согласен с результатами аудита Государственного контроля, которые подтверждают, что нынешняя организация преподавания эстонского языка не обеспечила достаточных языковых навыков у выпускников школ с русским языком обучения.
Сегодня мы должны признать, что проблемы связаны не только с русскими школами, под угрозой находится вся школьная система Эстонии. Преподавание эстонского языка в школах, а также языковое обучение взрослых не было в достаточной мере организовано и велось бессистемно, полагаясь преимущественно на финансирование Европейского Союза. Нехватка учителей носит массовый и экзистенциальный характер, и корни проблемы лежат в системе высшего образования. Госзаказ на подготовку педагогов, преподающих на эстонском языке, явно недостаточен. Существует также нехватка преподавателей, которые обучали бы педагогов.
По сути, государство ничего не сделало для того, провести реформу образования без ущерба для его качества, а также не создавая дополнительных проблем для учащихся и учителей. Эстонские и русскоязычные школы конкурируют за одних и тех же учителей, и эта проблема по мере перехода на эстонский язык обучения будет только усугубляться. Кроме того, русскоязычные семьи уже сейчас начинают более активно отдавать своих детей в эстоноязычные школы. Согласно Закону о основной школе и гимназии, самоуправление обязано предоставлять места в школах, расположенных близко к дому, а не по принципу родного языка. В то же время, обучение детей с другим родным языком требует специальных методик и дополнительных ресурсов, которые школам до сих поре не предоставлены.
В 2024 году начнется переход на эстоноязычное обучение в детских садах, а также в первых и четвертых классах, при этом необходимая для этого база не подготовлена. Только в Таллинне не хватает почти 700 воспитателей детских садов со знанием эстонского языка на уровне С1. В первых и четвертых классах не хватает 144 учителей того же уровня, а в 2025 году их число возрастет до 290. Несмотря на то, что Министерство образования и науки и город организуют дополнительное обучение учителей и языковые курсы, резко увеличить число педагогов в течение нескольких лет физически невозможно. Нагрузка на учителей должна быть снижена, а условия труда улучшены, но в данный момент всё происходит ровно наоборот.
Потенциал в определенной мере доказавшей свою эффективность методики языкового погружения не просто не был полностью использован – с 2027 года государство намерено полностью от него отказаться. При том, что у ребят из классов языкового погружения в 4,5 раза больше шансов поступить в высшие учебные заведения, чем у их сверстников. В отчете Государственного контроля отмечается, что только пятой части детей в русских школах предоставлена возможность изучать язык с помощью эффективных методик – интегрированного обучения, в т.ч. раннего языкового погружения.
В отчете Госконтроля прямо говорится, что Министерство образования и науки должно более системно поддерживать самоуправления и школы, поскольку обязанность решения проблем, связанных с переходом, нельзя перекладывать только на руководителей школ и самоуправлений. Город Таллинн видит острую необходимость в содержательном сотрудничестве с министерством, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и обеспечить качество образования во всех школах.