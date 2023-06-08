Михаил Кылварт: Приоритетное для государства преподавание эстонского языка было бессистемным

Сегодня мы должны признать, что проблемы связаны не только с русскими школами, под угрозой находится вся школьная система Эстонии. Преподавание эстонского языка в школах, а также языковое обучение взрослых не было в достаточной мере организовано и велось бессистемно, полагаясь преимущественно на финансирование Европейского Союза. Нехватка учителей носит массовый и экзистенциальный характер, и корни проблемы лежат в системе высшего образования. Госзаказ на подготовку педагогов, преподающих на эстонском языке, явно недостаточен. Существует также нехватка преподавателей, которые обучали бы педагогов.

По сути, государство ничего не сделало для того, провести реформу образования без ущерба для его качества, а также не создавая дополнительных проблем для учащихся и учителей. Эстонские и русскоязычные школы конкурируют за одних и тех же учителей, и эта проблема по мере перехода на эстонский язык обучения будет только усугубляться. Кроме того, русскоязычные семьи уже сейчас начинают более активно отдавать своих детей в эстоноязычные школы. Согласно Закону о основной школе и гимназии, самоуправление обязано предоставлять места в школах, расположенных близко к дому, а не по принципу родного языка. В то же время, обучение детей с другим родным языком требует специальных методик и дополнительных ресурсов, которые школам до сих поре не предоставлены.