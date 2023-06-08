Афиша Дней города в Нарве: 9-11 июня

Самыми массовыми событиями в этом году ожидаются спортивное шествие 9 июня и праздничный концерт на Ратушной площади после него. Шествие начнется в 18:00 на Липовой ямке, пройдет по променаду вдоль реки, затем по улицам старого города и финиширует на обновленной Ратушной площади. У Ратуши для нарвитян и гостей города организаторы подготовили концертную программу, хедлайнером которой станет рэп-исполнитель Nublu.

Нарвский городской забег состоится 10 июня, он претендует на звание крупнейшего в Ида-Вирумаа мероприятия Года движения 2023. Будет пятикилометровая дистанция и полумарафон протяженностью 21,1 км, в котором примут участие лучшие бегуны Эстонии. В этот же день состоится Чемпионат Эстонии по уличной силовой гимнастике, пройдут концерты творческих коллективов города и награждения деятелей культуры. Топовыми событиями станут дневной концерт Анне Вески и вечерний концерт Алики Миловой.

В воскресенье, 11 июня, в течение дня будут идти экскурсии „Открытые дома Кренгольма“ на русском и эстонском языках, любимые горожанами гонки на „мыльницах“ состоятся в 12:00. А также 11 июня пройдет День художника, праздник национально-культурных обществ, мастер-класс в Кренгольмском саду.

Все три дня по вечерам в 22:30 жители и гости Нарвы приглашаются на просмотры художественных фильмов. Горуправа обращает внимание горожан, что в пятницу будут временные изменения в движении. Подробную афишу и график изменения движения смотрите в галерее или по ссылке на сайте города.