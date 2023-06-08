Очень много трупов плавает лицом вниз: жительница затопленных Олешек о ситуации в городе

„Они действовали на упреждение, потому что им поступила информация, что наши - украинцы - хотят штурмовать Каховскую ГЭС, брать ее захватом, чтобы не допустить подрыва дамбы, - эмоционально рассказывает женщина. - Эти **ки (негативная оценка людей) действовали на упреждение. Наши земли способны существовать и без Каховской ГЭС, нашему городу Олешки уже около 1000 лет (первое упоминание о поселении - 1084 год, прим.ред.), раньше без нее жили. Но когда взрывается дамба и вытекает много воды, конечно, происходит затопление. Потом вода пойдет на убыль. Но уже погибли животные - куры, свиньи, собаки. Многие оставили привязанными собак. Это, конечно, ужасно, но в Украине до сих пор привязывают собак на цепь. Некоторые люди погибли, старики, люди с ампутированными конечностями, которые не могли забраться на крышу дома и дождаться эвакуации. Они все погибли. Очень много трупов плавает лицом вниз. Это ужасно. И никто не может ничего поделать. Все смотрят и улыбаются. Америка отмывает деньги, работает военная промышленность, но никто не хочет помочь“.

Женщина уверена, что дамбу взорвала российская сторона, чтобы „убрать тех, кто остался“. По ее словам, население отказалось брать российские паспорта. Она подчеркивает, что сама, находясь на захваченной территории 1,5 года, так и не взяла российский паспорт. Относительно того, кто обстреливает Олешки, у женщины также нет сомнений.