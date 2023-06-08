Очень много трупов плавает лицом вниз: жительница затопленных Олешек о ситуации в городе
RusDelfi поговорил с жительницей города Олешки, который до сих пор затоплен из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Женщина уверена, что разрушение дамбы - на совести российской армии.
„Они действовали на упреждение, потому что им поступила информация, что наши - украинцы - хотят штурмовать Каховскую ГЭС, брать ее захватом, чтобы не допустить подрыва дамбы, - эмоционально рассказывает женщина. - Эти **ки (негативная оценка людей) действовали на упреждение. Наши земли способны существовать и без Каховской ГЭС, нашему городу Олешки уже около 1000 лет (первое упоминание о поселении - 1084 год, прим.ред.), раньше без нее жили. Но когда взрывается дамба и вытекает много воды, конечно, происходит затопление. Потом вода пойдет на убыль. Но уже погибли животные - куры, свиньи, собаки. Многие оставили привязанными собак. Это, конечно, ужасно, но в Украине до сих пор привязывают собак на цепь. Некоторые люди погибли, старики, люди с ампутированными конечностями, которые не могли забраться на крышу дома и дождаться эвакуации. Они все погибли. Очень много трупов плавает лицом вниз. Это ужасно. И никто не может ничего поделать. Все смотрят и улыбаются. Америка отмывает деньги, работает военная промышленность, но никто не хочет помочь“.
Женщина уверена, что дамбу взорвала российская сторона, чтобы „убрать тех, кто остался“. По ее словам, население отказалось брать российские паспорта. Она подчеркивает, что сама, находясь на захваченной территории 1,5 года, так и не взяла российский паспорт. Относительно того, кто обстреливает Олешки, у женщины также нет сомнений.
„Они [российская армия] нас постоянно обстреливали, стреляли по Херсону хаотично. Они не знали, где находятся украинские точки, где военные находятся, где оружие располагается. Они просто стреляли по мирным гражданам. Откуда мы знаем? Даже сидя в подвалах мы могли сосчитать, что время прилета 2 -2,5 секунды. Сколько летит 120-я или 180-я мина? Можно посмотреть в Google и рассчитать расстояние. Все Олешки можно пройти примерно за один час. Два километра я преодолеваю за 20 минут. То есть, наш городок в ширину 5-6 км. Вот и представьте, сколько летит эта мина, если 2 секунды - и слышен прилет. И кто же по нам стрелял? Наши украинские войска, которые находятся в Херсоне, фиг знает за сколько километров от нас, или те, которые рядом?“
Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военнослужащие, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться не в результате ночного взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.