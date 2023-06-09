В полицию подано заявление о возбуждении уголовного дела против фонда „Либеральный гражданин“

„В полицию подано заявление, в котором просят проверить, не допустило целевое учреждение „Либеральный гражданин“ нарушение свободы волеизъявления“, - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас, добавив, что полиция изучит изложенную в заявлении информацию и решит, есть ли основание для того, чтобы инициировать уголовное производство.

По закону срок рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела составляет десять дней.

В конце мая издание Eesti Ekspress опубликовало пространную статью, в которой говорилось о том, что фонд „Либеральный гражданин“ поставил перед собой задачу оказать влияние на парламентские выборы, чтобы большинство голосов получили либеральные силы. Как подозревают политики партии Isamaa и экс-министр юстиции Леа Ланильсон-Ярг, деятельность фонда Salk можно квалифицировать как запрещенное пожертвование и усматривают в этом скрытое финансирование партии.

Председатель комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) Лийза Овийр заявила, что комиссия обсудит деятельность фонда Salk во время выборов и проверит, идет ли речь о запрещенном пожертвовании. Глава фонда Salk Тармо Юристо сказал, что в деятельности „Либерального гражданина“ нет ничего подозрительного, и вызывает сожаления тот факт, что в статье для читателей остались непонятными обстоятельства, касающиеся координирования финансовых пожертвований, в ходе которого ряд людей поддержали накануне выборов различные политические силы, в том числе партию Isamaa.

„Разумеется, со своей стороны фонд Salk никогда не делал ни одного денежного перечисления на счет ни одной партии — все пожертвования делались частными лицами на их усмотрение с их личных банковских счетов“, - отметил Юристо.