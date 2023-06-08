ВИДЕО | Боец ММА спас школьников от аллигатора

33-летний Драгич имеет в активе четыре поединка в ММА. Помимо профессиональных боев, Драгич занимается дрессировкой животных и является основателем PROJECT SAVIOR Outdoors — компании, которая помогает ветеранам бороться с посттравматическим стрессовым расстройством, пишет Sports.ru.

Когда 3-метровый аллигатор решил расположиться возле начальной школы во Флориде, Драгич был вызван и быстро приступил к работе. На видео видно, как он пытается взаимодействовать с животным и в итоге усмиряет его.

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