08.06.2023, 13:44
ВИДЕО | Боец ММА спас школьников от аллигатора(1)
ФОТО: Pexels.com
Боец смешанных единоборств Майк Драгич стал героем новостей, когда поборол аллигатора возле начальной школы во Флориде.
33-летний Драгич имеет в активе четыре поединка в ММА. Помимо профессиональных боев, Драгич занимается дрессировкой животных и является основателем PROJECT SAVIOR Outdoors — компании, которая помогает ветеранам бороться с посттравматическим стрессовым расстройством, пишет Sports.ru.
Когда 3-метровый аллигатор решил расположиться возле начальной школы во Флориде, Драгич был вызван и быстро приступил к работе. На видео видно, как он пытается взаимодействовать с животным и в итоге усмиряет его.
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