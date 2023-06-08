В сборной Украины даже самый скилловый тренер вряд ли что-то изменит

Про Реброва в сборной - честно говоря, не вижу оснований для того, чтобы резко стало сильно лучше, чем было при Петракове. Да, Ребров имеет репутацию системного вдумчивого тренера, он явно ментально ближе к этому поколению игроков, чем предшественник, он просто эффективнее работал со взрослыми игроками, чем Петраков. Это всё в плюс.

В минус - продолжающаяся деградация чемпионата и просто ужасное руководство национальным футболом богадельней имени Павелко. Ждать, что легионеры затащат сложно: Малиновский не слишком проявил себя в „Марселе“, Миколенко играл стабильно, но не сказать, что блестяще, еле избежал вылета из АПЛ, Забарный и не играл почти, про Мудрика с Луниным лучше промолчать. В порядке разве что Зинченко с Цыганковым, но второму ещё бы вытеснить из основы Ярмоленко, который, к слову, непонятно где начнёт сезон. Можно вспомнить Игнатенко, у которого был хороший сезон в „Бордо“, но оговорка „нужно вытеснить“ относится и к нему с заменой фамилии „Ярмоленко“ на фамилию „Степаненко“. Для прорыва как-то маловато.

И я ещё не упомянул, что прорыв (читай, выход на Евро) ведь надо совершать против Англии и Италии. Есть, конечно, надежды выйти путём для команд Лиги наций, но там тоже вилами по воде. Отбор на ЧМ? Есть подозрение, что лучше к его старту не станет, как минимум в плане уровня чемпионата. В котором, к слову, один из базовых клубов сборной, назовём его ДК, сейчас пребывает просто в плачевном состоянии, а немногие локальные звёзды, которые способны были заинтересовать клубы из-за границы, не спешат туда ехать (переподписание контракта Довбиком - самый свежий пример, но разве кто-то удивится, если Трубин с Матвиенко и новый сезон начнут в „Шахтёре“). И в этих условиях даже самый скилловый тренер с хорошими помощниками вряд ли что-то изменит.