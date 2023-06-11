Кылварт: что делать в случае, если через год в детсадах не будет достаточно учителей, какие есть запасные сценарии и методы поддержки? Этого ничего нет

Кылварт отметил, что у них с министром образования общие цели - качественное образование детей, независимо от того, на каком языке они обучаются. Однако, по его словам, единственное, что предлагает министерство - это возможность переобучения учителей, которые уже работают в русских школах.

„Если нет учителей, которые способны обучать на эстонском языке, если сейчас этот дефицит распространяется как на русские, так и на эстонские школы, то как в ближайшие годы мы будем эти риски нивелировать“, - сказал Кылварт в интервью Радионовостям.

Он также обратил внимание и на другие проблемы. „Что делать в случае, если через год в детсадах не будет достаточного числа учителей, какие есть запасные сценарии, дополнительные методы поддержки, этого ничего нет. Годами мы обращали внимание на то, что в государственной программе в начальной школе предусмотрено только два академических часа на изучение эстонского языка. Это 1,5 часа в неделю, 6 часов в месяц. И теперь с этим уровнем подготовки в 2024 году дети в 4-м классе должны полностью учиться на эстонском языке. Как это представляется с точки зрения методики и качества образования, на этот вопрос мы тоже ответа не получили“.