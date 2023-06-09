Пожилой водитель: „плохо поворачивается шея, боюсь делать резкие маневры“. Нужно ли отбирать права у людей старше 70?

„Заставить пожилого человека быстрее нельзя“

Людмиле - 70, права женщина получила в 40, но постоянно ездить стала только в 65, когда купила свой автомобиль. „Сын с невесткой переехали, возить меня по делам, на ту же дачу, стало некому“, - рассказывает Людмила. Делится, что несмотря на пятилетний опыт вождения, испытывает некоторые сложности при езде. „К примеру, я боюсь делать резкие маневры, еду небыстро, особенно после того, как случайно задела ограждение, стоявшее во время ремонтных дорог. Меня часто подрезают, наверняка и матерят тихонечко, но отказаться от автомобиля по причине возраста у меня мысли никогда не возникало“.

Проблему нетерпеливости на дорогах отмечает и инструктор автошколы Laplar Дмитрий Сибирьянов. Специалист рассказывает, что в автошколах в качестве обучающихся пожилых людей практически нет. „Максимально лет 60, и по большей части приходят, если им нужна другая категория. Обычно у людей пожилого возраста давно есть права, вопрос только в том, пользуются ли они ими. Но это относится к любой категории водителей: мужчины, женщины, молодые или пожилые. Навыки и опыт либо не нарабатываются, либо теряются. Есть люди, которые только по субботам выезжают на дачу. Даже если на эту дачу доедут, из-за того, что пользуются автомобилем мало, могут наделать неприятностей“.