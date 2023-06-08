ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Заставит ли Европейский суд работодателей изменить рабочие графики?

Это постановление Европейского суда поможет защитить здоровье работников, работающих по графику, представив им дополнительное время отдыха. Согласно недавнему постановлению Европейского суда впредь 11 часов отдыха между двумя рабочими днями должны учитываться как часть еженедельного периода отдыха. Это нововведение призвано сократить количество сверхурочных работ и улучшить охрану здоровья. Решение изменит существующую в Эстонии практику применения требований к рабочему времени и времени отдыха и может повлиять на организацию труда на предприятиях, работающих по графику. Оно не влияет на расчет рабочего времени для людей, работающих по восемь часов в день с понедельника по пятницу.