Экономика
08.06.2023, 12:58

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Заставит ли Европейский суд работодателей изменить рабочие графики?

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Maria-Helena Rahumets
sotsiaalministeeriumi töösuhete ja töökeskkonna osakonna nõunik
Что необходимо будет учитывать при составлении рабочих графиков?
Что необходимо будет учитывать при составлении рабочих графиков?
ФОТО: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Постановление Европейского суда по делу C-477/21, вынесенное 2 марта 2023 года, направлено на то, чтобы страны-члены ЕС эффективнее защищали здоровье работников и предоставляли им достаточно времени для отдыха. Вопросом, смогут ли работающие в Эстонии предприятия изменить рабочие графики своих работников так, как это требует постановление Европейского суда, задалось издание Maaleht.

Отвечает советник отдела регуляции трудовых отношений и условий труда Министерства социальных дел Мария-Хелена Рахуметс:

Это постановление Европейского суда поможет защитить здоровье работников, работающих по графику, представив им дополнительное время отдыха. Согласно недавнему постановлению Европейского суда впредь 11 часов отдыха между двумя рабочими днями должны учитываться как часть еженедельного периода отдыха. Это нововведение призвано сократить количество сверхурочных работ и улучшить охрану здоровья. Решение изменит существующую в Эстонии практику применения требований к рабочему времени и времени отдыха и может повлиять на организацию труда на предприятиях, работающих по графику. Оно не влияет на расчет рабочего времени для людей, работающих по восемь часов в день с понедельника по пятницу.

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