08.06.2023, 12:58
ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Заставит ли Европейский суд работодателей изменить рабочие графики?(2)
ФОТО: | Shutterstock
Постановление Европейского суда по делу C-477/21, вынесенное 2 марта 2023 года, направлено на то, чтобы страны-члены ЕС эффективнее защищали здоровье работников и предоставляли им достаточно времени для отдыха. Вопросом, смогут ли работающие в Эстонии предприятия изменить рабочие графики своих работников так, как это требует постановление Европейского суда, задалось издание Maaleht.