„Было очень много вранья“. Месси — об обиде на „Барселону“, деньгах шейхов и выборе США

Что ж, два сезона оставили смешанные чувства. Первый год был на самом деле очень и очень сложным, по разным причинам. Нынешний сезон поначалу шел очень хорошо, я чувствовал себя комфортно в клубе и городе, с моей семьей. Думаю, чемпионат мира так или иначе повлиял на все команды, оказал заметное влияние на вторую часть сезона. Я хотел закончить все иначе. Два года в целом были сложными, но теперь они позади.

— Сейчас чувствую себя хорошо. Сезон завершен, и этот год был нетипичным из-за чемпионата мира в его середине. Это все изменило. А теперь я думаю о следующих матчах сборной и отдыхе.

Месси ответил на вопросы о сорвавшемся возвращении в „Барселону“, двух сезонах в „ПСЖ“, выборе „Интера Майами“ в интервью испанским изданиям SPORT и Mundo Deportivo в Париже. Вот что он сказал.

В Париже Лео не реализовал спортивные мечты на клубном уровне, зато добился главной победы в карьере — на чемпионате мира со сборной. Сейчас 35-летний аргентинец покидает Европу, прерывает гонки за рекордами в топ-лигах и Лиге чемпионов.

И Лео, как известно, этого хотел. При всех перепадах в отношениях, несмотря на разочарование в некоторых людях и сложности каталонского клуба из-за финансовых ограничений в лиге. Сейчас аргентинец не согласился на космические деньги от клуба „Аль-Хилаль“ из Саудовской Аравии. Он — посол этой страны, но не захотел стать звездой местной лиги вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

Лео провел в Барселоне почти всю сознательную жизнь до слезного разрыва летом 2021-го. Аргентинец собрал много трофеев и личных наград, стал легендой и главной звездой Каталонии. Расставание после сорвавшегося подписания нового контракта получилось непростым. Месси был обижен, но все охотно обсуждали возвращение лучшего в истории игрока „Барсы“ и за год, и за полгода до истечения основной части его договора с „ПСЖ“.

О „Барсе“ и Барселоне

— Да, очевидно, что я скучал. Больше в начале, когда первый год во Франции получился столь тяжелым для меня. Конечно, смотрел игры, часто возвращался к воспоминаниям.

Следил за командой. Хотел, чтобы „Барса“ выиграла чемпионат, как все ее фанаты. Я много общался с Хави после некоторых матчей. Мы остаемся близки.

И да, правда в том, что я очень и очень хотел вернуться, был бы рад этому. Но с другой стороны с учетом опыта, через что прошел два года назад, я не желал снова оказаться в такой же ситуации, собирался посмотреть, как все сложится теперь. Не хотел доверять свое будущее кому-то еще. Собирался сам принять решение с мыслями о себе, семье. Я слышал, что лига все утвердит и что все в порядке с моим возвращением, но было еще очень много упущенных вещей. Я слышал, что клубу придется продавать игроков или понижать зарплаты, а я не хотел проходить через такое, брать на себя такую ответственность.

За свою карьеру в „Барселоне“ меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой и несколько утомили меня. Я не хотел проходить через такое снова. И да, когда я был вынужден уйти, они тоже говорили, что лига все утвердит, но в конце концов этого не произошло. Я боялся, что-то же самое повторится теперь, что мне придется бежать, как случилось тогда, когда приехал в Париж. Я долго жил в отеле с моей семьей, мои дети ходили в школу и все еще оставались в гостинице. Я хотел принять самостоятельное решение. Вот почему мое возвращение в „Барсу“ в итоге не состоялось.

О зове сердца и семье

— Я с радостью бы вернулся. Но я сейчас в моменте, когда хочу чуть сместить приоритеты, выйти из фокуса и думать больше о своей семье. Как сказал, у меня только что были два года, в которые на семейном уровне я был так плох, что не получал удовольствия. Был месяц, очень яркий для меня, в который мы выиграли чемпионат мира. Но после снова начался сложный этап. Хочется наслаждаться временем с семьей, детьми, каждым днем. И вот поэтому я не в Барселоне.