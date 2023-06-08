„Было очень много вранья“. Месси — об обиде на „Барселону“, деньгах шейхов и выборе США
Легендарный аргентинец все объяснил: он тоскует по „Барсе“, но хочет больше спокойствия и семейных радостей.
Лионель Месси назвал свой новый клуб. Все получилось довольно неожиданно и стремительно. Два года назад капитан сборной Аргентины расстался с „Барселоной“ и приехал в „ПСЖ“, теперь покидает Европу, пишет Sportmail.
Лео провел в Барселоне почти всю сознательную жизнь до слезного разрыва летом 2021-го. Аргентинец собрал много трофеев и личных наград, стал легендой и главной звездой Каталонии. Расставание после сорвавшегося подписания нового контракта получилось непростым. Месси был обижен, но все охотно обсуждали возвращение лучшего в истории игрока „Барсы“ и за год, и за полгода до истечения основной части его договора с „ПСЖ“.
И Лео, как известно, этого хотел. При всех перепадах в отношениях, несмотря на разочарование в некоторых людях и сложности каталонского клуба из-за финансовых ограничений в лиге. Сейчас аргентинец не согласился на космические деньги от клуба „Аль-Хилаль“ из Саудовской Аравии. Он — посол этой страны, но не захотел стать звездой местной лиги вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема.
У Месси оставался желаемый вариант с „Барселоной“, были альтернативные, а выбор в итоге сделан в пользу переезда в МЛС. В США его давно ждал „Интер Майами“, проект Дэвида Бекхэма.
В Париже Лео не реализовал спортивные мечты на клубном уровне, зато добился главной победы в карьере — на чемпионате мира со сборной. Сейчас 35-летний аргентинец покидает Европу, прерывает гонки за рекордами в топ-лигах и Лиге чемпионов.
Месси ответил на вопросы о сорвавшемся возвращении в „Барселону“, двух сезонах в „ПСЖ“, выборе „Интера Майами“ в интервью испанским изданиям SPORT и Mundo Deportivo в Париже. Вот что он сказал.
О „ПСЖ“ и Париже
— Сейчас чувствую себя хорошо. Сезон завершен, и этот год был нетипичным из-за чемпионата мира в его середине. Это все изменило. А теперь я думаю о следующих матчах сборной и отдыхе.
Что ж, два сезона оставили смешанные чувства. Первый год был на самом деле очень и очень сложным, по разным причинам. Нынешний сезон поначалу шел очень хорошо, я чувствовал себя комфортно в клубе и городе, с моей семьей. Думаю, чемпионат мира так или иначе повлиял на все команды, оказал заметное влияние на вторую часть сезона. Я хотел закончить все иначе. Два года в целом были сложными, но теперь они позади.
О „Барсе“ и Барселоне
— Да, очевидно, что я скучал. Больше в начале, когда первый год во Франции получился столь тяжелым для меня. Конечно, смотрел игры, часто возвращался к воспоминаниям.
Следил за командой. Хотел, чтобы „Барса“ выиграла чемпионат, как все ее фанаты. Я много общался с Хави после некоторых матчей. Мы остаемся близки.
И да, правда в том, что я очень и очень хотел вернуться, был бы рад этому. Но с другой стороны с учетом опыта, через что прошел два года назад, я не желал снова оказаться в такой же ситуации, собирался посмотреть, как все сложится теперь. Не хотел доверять свое будущее кому-то еще. Собирался сам принять решение с мыслями о себе, семье. Я слышал, что лига все утвердит и что все в порядке с моим возвращением, но было еще очень много упущенных вещей. Я слышал, что клубу придется продавать игроков или понижать зарплаты, а я не хотел проходить через такое, брать на себя такую ответственность.
За свою карьеру в „Барселоне“ меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой и несколько утомили меня. Я не хотел проходить через такое снова. И да, когда я был вынужден уйти, они тоже говорили, что лига все утвердит, но в конце концов этого не произошло. Я боялся, что-то же самое повторится теперь, что мне придется бежать, как случилось тогда, когда приехал в Париж. Я долго жил в отеле с моей семьей, мои дети ходили в школу и все еще оставались в гостинице. Я хотел принять самостоятельное решение. Вот почему мое возвращение в „Барсу“ в итоге не состоялось.
О зове сердца и семье
— Я с радостью бы вернулся. Но я сейчас в моменте, когда хочу чуть сместить приоритеты, выйти из фокуса и думать больше о своей семье. Как сказал, у меня только что были два года, в которые на семейном уровне я был так плох, что не получал удовольствия. Был месяц, очень яркий для меня, в который мы выиграли чемпионат мира. Но после снова начался сложный этап. Хочется наслаждаться временем с семьей, детьми, каждым днем. И вот поэтому я не в Барселоне.
Было важно самому принять решение и не ждать снова, с риском повторения всего того же, что случилось два года назад. Как сказал, после того, как достиг многого и победил на чемпионате мира, чего так сильно желал, хотел посмотреть на что-то еще, мира в душе.
Правда в том, что моя семья была очень и очень воодушевлена всем тем, что услышала, но в то же время у нас не было иллюзий, потому что все еще не знали, что может случиться.
Я на самом деле хотел вернуться. Мы никогда даже не хотели уезжать. И было очень, очень тяжело, но семья поддерживала меня, это было коллективное решение, не только мое. Дети тоже счастливы, хотя и грустят из-за отъезда. Потому что было тяжело поначалу, но теперь они более чем адаптировались в Париже. У них есть друзья в школе, придется болезненно расставаться со всем. Но они растут, понимают ситуацию, особенно Тиаго, который очень рад происходящему.
И снова про невозвращение в „Барсу“
— Я много слушал, что говорят, что происходит, что говорит Хави, кое-что напоминало, что было раньше. Лига тоже давала свой Ок, но не совсем правильно считать, что решение почти полностью было за мной. Было много недостающих деталей. И впереди длинное лето, не хотел снова проходить через ожидание, потому что уже такое пережил. Предпочел принять решение и закончить с этим, быть спокойным и думать о своем будущем, планировать то, что уже знаю и что реально.
И нет, нет, нет — вся информация никак не давила на меня. Многое появлялось откуда-то, откуда не знаю, было много утечек, хороших и не только новостей, были даже журналисты, которые отправляли меня повсюду — в Аравию, в Барселону, выдавали за достоверную информацию, а на следующий день меняли версию. Было много всего такого, так что старался думать только о том, что я знаю и чувствую, иметь дело с этим, а не с тем, что говорят.
О возможном влиянии на решение срыва переподписания контракта в 2021-м
— Это было очень тяжело и стало одной из причин, как я сказал, не проходить через такое снова. Это был очень грустный этап. Мы приехали с иллюзией, что будет то же, что было каждый год, дети пойдут в школу, со своими друзьями, со своими обычными делами. Но когда все было готово к подписанию, ничего не произошло. И мне сказали, что это невозможно, что мне нужно уходить из клуба. Мы начали искать команду, приняли непростое решение и прошли через все это, что было тяжело.
О влиянии на выбор двух непростых лет в Париже
— Немного да, потому что, как сказал, правда в том, что эти два года не был счастлив, не был доволен собой — и это влияло на жизнь моей семьи. Я многое упустил со своими детьми, мне следовало больше времени проводить с ними. Здесь я делал намного меньше, чем в Барселоне. И частично мое решение было связано с этим, хотел снова стать ближе к семье, детям, наслаждаться каждым следующим днем. Как говорил, благодарю Бога за все, чего добился в футболе, и сейчас смотрю за пределы спорта, который определенно также интересен мне.
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