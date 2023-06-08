ФОТО и ВИДЕО | Каллас прокомментировала предположения о возможном вводе эстонских войск в Украину

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Премьер-министр Кая Каллас начала с того, что с подрывом Каховской ГЭС в Украине терроризм России вышел на новый уровень. „Расследование причин еще продолжается, но уже осенью была информация, что Россия заминировала ГЭС. В любом случае это последствие агрессии РФ“, — отметила глава правительства. Речь идет о военном преступлении, Россия должна ответить за свои действия. Украина попросила страны Запада помощи в связи с катастрофой, и сейчас Эстония ищет пути, как ее оказать.

„НАТО существует не для того, чтобы угрожать России, а для того, чтобы защитить своих членов от России, — отметила Каллас. — Наша реакция на российскую агрессию должна показать, что мировой порядок должен базироваться на международном праве, а не на том, что у кого-то больше военной мощи“.

Правительство принято решение по 46 темам. Каллас сообщила, что из-за продолжающейся в Рийгикогу обструкции, они вынуждены привязать к вотуму доверию правительства некоторые законопроекты, например, связанные с налоговыми изменениями и изменениями в семейных пособиях.

Министр образования Кристина Каллас отметила, что свежий отчет Госконтроля о низком уровне обучения эстонскому языку в русских школах не стал для нее сюрпризом. Она уточнила, что есть и сильные с этой точки зрения школы, но проблема все равно серьезная. В своем анализе Госконтроль отметил, что, несмотря на то, что учащиеся русскоязычных школ за девять лет обучения в основной школе проходят не менее 1050 уроков эстонского языка, треть из них не достигает целевого уровня владения языком B1, который позволил бы им успешно продолжить учебу на следующей ступени образования. Государственный контроль считает, что для повышения уровня изучения эстонского языка, а также для перехода на эстоноязычное обучение, необходимо больше учителей, владеющих эстонским языком, и нужна более высокая требовательность со стороны государства и местных самоуправлений. Подобнее об аудите госконтролера читайте ЗДЕСЬ.