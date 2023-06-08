КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ | 69 человек лишатся работы на предприятии Saaremaa Lihatööstus

Собственник предприятия Вячеслав Леэдо сказал радио Kadi, что предприятие старается преодолеть экономические трудности и свести расходы к минимуму, чтобы избежать банкротства.

„Рынок вносит свои изменения. Наш мясокомбинат находится на острове, и поэтому нам труднее работать, чем предприятиям, действующим в больших центрах“. Вячеслав Леэдо

„Рынок вносит свои изменения. Наш мясокомбинат находится на острове, и поэтому нам труднее работать, чем предприятиям, действующим в больших центрах“, - сказал бизнесмен.

За последние четыре года предприятие Saaremaa Lihatööstus постоянно сталкивалось с трудностями, обусловленными коронавирусом, повышением цен на говядину и энергоносители. План санации рассчитан на пять лет, и если ситуация изменится к лучшему, мясокомбинат снова примет людей на работу.

Как написала газета Saarte Hääl в передовице, сокращение является неприятным, но неизбежным шагом. В целом нельзя сказать, отмечает издание, что на Сааремаа сложилась драматическая ситуация, поскольку уровень безработицы в уезде снижается. Заметим, что и издание Saarte Hääl, и предприятие Saaremaa Lihatööstus принадлежат бизнесмену Вячеславу Леэдо.

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