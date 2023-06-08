ВИДЕО | Маргарита Симоньян предложила прекратить войну. Российские провоенные блогеры в ярости(28)
Прокремлевские СМИ и блогеры обсуждают слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что во избежание дальнейших обстрелов Белгородской области следует остановить войну и провести „референдумы на спорных территориях“ Украины. В провоенных телеграм-каналах пропагандистку обвинили в „пропаганде поражения“, пишет Meduza.
Прокремлевские СМИ и блогеры обсуждают слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что во избежание дальнейших обстрелов Белгородской области следует остановить войну и провести „референдумы на спорных территориях“ Украины.
Пропагандистка говорила об этом 4 июня в эфире „Вечера с Владимиром Соловьевым“ на телеканале „Россия 1“. Симоньян использовала формулировки из плана мирного урегулирования в Украине, предложенного накануне министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Тот выступал за немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение в ней международных миротворческих сил, а также проведение референдумов на „спорных территориях“ при посредничестве ООН.
Потом Симоньян напомнила, что Украина готова садиться за стол переговоров только в случае освобождения всех своих территорий, включая Крым. В ответ на это ведущий Владимир Соловьев заявил, что тему переговоров нужно вообще закрыть, потому что России якобы не с кем вести переговоры — „с террористами не переговариваются, террористов уничтожают“.
Как говорится в обзоре телеграм-канала „На Zzzzzападном фронте без перемен“, заявление Симоньян вызвало в провоенных блогах „яростное возмущение, обвинения в предательстве и поток оскорблений“. Слова пропагандистки восприняли как вброс из администрации президента РФ и подготовку к возможному „позорному договорняку“ и „предательству национальных интересов“.
В канале „Обыкновенный царизм“ выступление Симоньян назвали „пропагандой поражения“. „Слова со вкусом предательства и крови, — пишут его авторы. — В аду есть особый котел для предателей. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты“.
Глава российского общественного движения „Третья сила“ Игорь Скурлатов написал: „Может Марго отправить в Карабах проводить референдум? Марго, очень нас раздражает твой надменный тон еще. Ты кто такая? Популярный политик? Любимый журналист? Нет. Знай свое место — пропагандиста при власти. А давайте проведем опрос — соответствует ли своей должности одного из ведущих медиа-менеджеров РФ сама Маргарита, публично нагадив на память многих тысяч российских бойцов, отдавших свои жизни за освобождение Малороссии?“
Другие комментаторы подчеркивают, что формулировка о „спорных территориях“ — это покушение на Конституцию и территориальную целостность России. Телеканал „Царьград“ в своей заметке сослался на мнение военного волонтера и блогера из Курска Романа Алехина. „У Симоньян сменился начальник? Или плательщик? Она не просто чушь несет, но и выдала своих новых руководителей, потому что референдум на территории России о самоопределении территорий, прописанных в Основном законе, которые она назвала „спорными“, — это прямо мечта для стратегов коллективного Запада, потому что это прямой путь к полному развалу России. Ведь дальше спорными станут Крым, возможно, республики на Кавказе, Калининградская область и пошло-поехало. Интересно, сколько стоило выдать такое или какие-то другие гарантии?“ — писал он.
Автор телеграм-канала „Комиссар исчезает“ услышал за словами Симоньян „вопль нашей номенклатуры „Дайте нам выскочить“». „Я понимаю, но не понимаю. Потому что я не понимаю другого: как можно на фоне таких речей из телевизора и такого настроения наверху мотивировать людей воевать и рисковать жизнью, если земля, за которую они воюют, может в любой момент — ап! брюки превращаются в элегантные летние шорты! — сделаться уже не русской, а — „спорной“», — отмечает он.
Автор канала „Моральный компас“, называющий себя копирайтером Янисом из Донецка, посчитал распространение видео Симоньян работой ЦИПсО, а ее слова — вырванными из контекста. „Если кто не понял, Симоньян высказалась не об уже присоединенных к РФ территориях, а о тех, которые остаются под контролем Украины. В некоторых моментах я с ней согласен, но есть один нюанс, — пишет он. — Вот когда киевская хунта (и все их подсвинки) будет разбита, вот тогда и будет смысл проводить референдумы и выяснять, кто хочет статью частью РФ, а кто хочет остаться территорией нейтральной Украины“.