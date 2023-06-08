08.06.2023, 09:15
Подозревают поджог: в Виймси загорелся рыбный киоск
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7 июня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на автобусной остановке в деревне Рандвере волости Виймси горит открытым пламенем рыбный киоск.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что помимо киоска загорелся и уличный туалет, расположенный в близлежащем лесу. Спасатели потушили возгорание, по предварительным данным, это мог быть поджог.
Более точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.
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