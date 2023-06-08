Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кейла Бориса

Вчера вечером Борис ушел из дома по уходу и не вернулся.



Борис может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Полиция проверила возможные места, где может находиться мужчина, но пока безрезультатно.



Борис высокого роста и крепкого телосложения. Покидая учреждение, мог быть одет в темную рубашку, темные спортивные штаны и темную обувь. С собой у него маленькая черная сумка.