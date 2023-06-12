ФОТО и ВИДЕО | Полиция продолжает поиски пропавшего в Кейла Бориса. Его жизнь может быть в опасности!

Вечером 7 июня Борис ушел из дома по уходу и до вих пор не вернулся.



Борис может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну. Полиция проверила возможные места, где может находиться мужчина, но пока безрезультатно.





Борис высокого роста и крепкого телосложения. Покидая учреждение, мог быть одет в темную рубашку, темные спортивные штаны и темную обувь. С собой у него маленькая черная сумка.

Полиция просит всех, кто видел Бориса владеет информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 и добавляет, что жизнь мужчины может быть в опасности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.