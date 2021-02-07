Вратарь сборной Латвии номинирован на звание „Лучший игрок года“ по версии ИИХФ
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона, среди которых и Артур Шилов, вратарь сборной Латвии по хоккею.
Конкурентами Шилова в борьбе за титул станут форвард сборной Швейцарии Андрес Амбюль, чемпионы мира канадские форварды Коннор Бедард и Адам Фатилли, а также форвард Чехии Доминик Кубалик и два серебряных призера сборной Германии - форвард Джон-Джейсон Петерка и защитник Мориц Зайдер.
Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов ИИХФ, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня. Избиратели не ограничены семью кандидатами, и, если кто-то считает другого игрока более достойным, это имя может быть „вписано“ в бюллетень для голосования.
Шилов привез из Тампере три награды, и по праву был назван самым ценным игроком и лучшим вратарем ЧМ по версии IIHF, а также вратарем команды всех звезд по оценке прессы. Он также принял участие в каждой игре за Латвию, его 601:00 сыгранных минут стали вторыми в истории IIHF на одном турнире, и он сыграл ключевую роль в завоевании Латвией бронзовой медали - первой медали в истории страны на соревнованиях высшего уровня.
Артур Шилов также входит в символическую пятерку турнира. 22-летний хоккеист помог сборной Латвии одержать семь побед, отразил 92,14% бросков и пропускал в среднем 2,2 шайбы.
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