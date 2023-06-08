ВИДЕО | Кровавый финал ЛК: „Вест Хэм“ выиграл первый трофей с 1980 года

Команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами в первом тайме. В концовке первого тайма Лука Йович вывел итальянцев вперед, но его мяч отменили из-за офсайда.

На старте противостояния защитник „Фиорентины“ Додо столкнулся головой с игроком „Вест Хэма“ Бенрама и разбил себе нос, однако после помощи медиков продолжил поединок.

На 33-й минуте произошел еще один кровавый инцидент. Английские фанаты снова швырнули на поле пивные стаканы, когда футболисты „Фиорентны“ исполняли угловой. Один из стаканов попал в голову капитану флорентийцев Кристиано Бираги. В результате, защитник продолжил игру с забинтованной головой.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл Мохамед Саид, который реализовал пенальти и вывел „Вест Хэм“ вперед. Спустя пять минут Джакомо Бонавентура сравнял счёт в матче.

Джаррод Боуэн забил победный гол на 90-й минуте и помог „Вест Хэмау“ завоевать первый трофей с сезона 1979/80, когда команда выиграла Кубок Англии.

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