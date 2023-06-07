Лионель Месси объявил о переходе в „Интер Майами“

„Я не вернусь в „Барсу“, я перехожу в „Интер Майами. Вопрос не закрыт на сто процентов, но осталось утрясти некоторые детали“, – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.

Напомним, „ПСЖ“ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.

Прежде чем принять предложение „Интера“, Лионель отверг предложения „Барселоны“ и клуба из Саудовской Аравии „Аль-Хиляль“, который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за „ПСЖ“ во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

В данный момент Месси планирует сыграть на ЧМ-2026, матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде, и защитить титул чемпиона мира.

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